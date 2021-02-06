疫苗

北京批准第二個國產疫苗

Pékin approuve un deuxième vaccin anti-Covid fabriqué en Chine © Getty Images

作者： 法廣 3 分鐘

科興新冠疫苗獲批附條件上市，成為繼國藥集團中國生物新冠滅活疫苗之後第二個在中國獲批上市的國產新冠疫苗。與此同時，科興公司公布第三期臨床研究數據。