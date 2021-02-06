北京批准第二個國產疫苗 發表時間： 06/02/2021 - 22:00 Pékin approuve un deuxième vaccin anti-Covid fabriqué en Chine © Getty Images 作者： 法廣 3 分鐘 科興新冠疫苗獲批附條件上市，成為繼國藥集團中國生物新冠滅活疫苗之後第二個在中國獲批上市的國產新冠疫苗。與此同時，科興公司公布第三期臨床研究數據。 廣告 繼續瀏覽後續 中國國家藥品監督管理局網站消息，2月5日，國家藥品監督管理局附條件批准北京科興中維生物技術有限公司的新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero細胞)註冊申請。該疫苗適用於預防新型冠狀病毒感染所致的疾病(COVID-19)。 中國國家藥監局根據《疫苗管理法》《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准上市註冊申請。國家藥監局要求該疫苗上市許可持有人繼續開展相關研究工作，完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒