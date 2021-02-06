北京當局加劇打壓維權律師 再有3人被吊銷執照

中國公民記者張展（圖）被控「尋釁滋事罪」一案即將開庭，美國自由亞洲電台28日報導，她目前還在絕食抗爭中 2020年9月29日

據“新唐人”報道，中共加劇對大陸維權律師的打壓，近一個月內，3名維權律師陸續被吊銷執照。中國維權律師關注組主席何俊仁批評中共無法無天，慢慢走向文化大革命時候的狀態。中國維權律師任全牛2日收到河南省司法廳通知，吊銷其律師執業證書。任全牛曾代理備受國際關注的“12港人案”，及公民記者張展的案件。雖然他仍有機會作出申訴，但他預期結果不容樂觀。

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對於律師生涯可能從此告終，他接受“自由亞洲”採訪時強調，沒有絲毫後悔，更表示即使所有中國維權律師都被吊證，也應該義無反顧地支持香港人。

去年8月底，12名曾參與香港反送中抗爭的青年，逃亡台灣期間被中共海警截獲，扣押在深圳鹽田看守所。任全牛受家屬委託，不斷爭取會見當事人，一度被“維穩部門”警告，要求他退出案件，但都被他拒絕。

而去年赴武漢採訪疫情真相的公民記者張展，被指“炒作疫情”，控以尋釁滋事罪一案，任全牛也曾為她代理案件。兩宗敏感案件都備受國際關注。

除了任全牛，過去一個月，另有多名中國維權律師受到不同程度的處罰。同樣受12港人家屬委託的律師盧思位，被指在互聯網發表“危害國家安全”的言論，及對案件公開發表“不當言論”，被吊銷執業證。

曾在網絡曝光大陸公安刑訊逼供當事人視頻的周澤律師，被勒令停業一年；曾為709律師王全璋代理案件的律師襲祥棟，也面臨被吊銷執業證。

根據德國之聲報導，襲祥棟律師1月底也收到山東省司法廳通知，宣稱他違反「律師法」相關規定，將吊銷他的律師執業證書。

山東省司法廳以他代理浙江省一個案件的一審過程“多次不服從審判長指揮、持續打斷法官、公訴人發言、未經准許擅自發言，肆意干擾法庭審理違規行為，且經法庭多次警告後仍不改正”為由，計畫對他吊銷執照以作行政處罰。

中國維權律師關注組主席何俊仁說，中共當局一直以不同方法全面打壓維權律師。如果是律師自己的權利也不能保障，怎麼可以去保障當事人呢？怎麼去保障的弱勢群體呢？中共無法無天，慢慢走向文化大革命時候的狀態，這也是可以預見的。

何俊仁批評，中共近年的做法，完全破壞了它在1997年自行訂立的“依法治國”國策，讓中國倒退至“反文明“的方向。

旅美大陸法律學者與維權律師滕彪說，2015年的“709大抓捕“，有超過300名律師都受打壓，有些人被判刑、有些受到酷刑、也有很多人被吊銷律師證，這樣的打壓從未中斷過，而且越演越烈。

滕彪認為，中共不想讓任何人透過敏感案件來挑戰它的做法與政治意圖。

在盧思位與任全牛遭吊銷執照後，美國國務院發聲明關切此事，並呼籲中共立即恢復兩名律師的執照。

不過，滕彪認為，雖然國際壓力在某些案件上會起部分作用，但中共越來越不在乎國際壓力，所以除非西方國家徹底改變對中共的看法並聯手捍衛中國人權，否則這些作法的影響十分有限。