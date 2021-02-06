支聯會花市攤位32年來首遭叫停 當局指有「無關物品」 李卓人不滿自由受壓續抗爭

香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)自成立以來便在農曆年宵花市擺攤售賣物品兼宣傳「平反六四」等主張，但今年在開市前夕突遭當局以「展示與准售商品(鮮花)無關的物品」而被停止使用，今晨更將攤位圍封。支聯會主席李卓人指事件反映港人的表達自由再次遭受打壓，為表不滿，將如常營運，繼續抗爭。

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全港最大的維園花市今(6日)天起正式開放讓市民入內購物，支聯會昨日如常掛起「平反六四 戰鬥到底」的橫額，並在「自由花圃」為名的「店名」旁寫上「為自由 共命運 同抗爭」的口號，但到了晚上接近9時，食物環境衛生署人員以花文件有政治訊息為由，要求支聯會在兩小時內移除相關與鮮花無關的物品，否則停止租約。由於沒有官員解釋，支聯會無法爭辯，故此拒絕移除，署方凌晨貼出通告，指支聯會沒有遵守《使用協議》，終止該會使用該攤位，並要求支聯會今早7時前清空攤位，否則會接管該攤位和自行處置內里物品，不作賠償。

支聯會主席李卓人等一眾常委今早7時前抵達維園花市攤位，形容事件反映社會空間萎縮和政治打壓的大氛圍，令市民的表達和言論自由一再備受打壓。他指出，支聯會在年宵市場經營攤位32年，從未間斷地展示平反六四和民主女神像，去年因應當局只准賣花而透過售賣不同年花來表達繼續要求平反六四和抗爭到底的信息，當時仍可營運，為何今年未正式營運已被要求交還攤檔？質疑當局連小小的自由花圃也容不下。他強調，有關信息是銷售活動一部分，亦是吸引點，不認為那是「其他物品」，食環署不作解釋下封檔，是單方面終止合約。

他表明，該會將如常營運攤位，繼續抗爭。但約1.5小時後，食環署人員抵達，把相關花檔以鐵馬及膠帶圍封，支聯會繼續堅守，並把「平反六四 公義必勝」的橫額掛在當局的鐵馬上。雙方膠着一小時後，署方人員採取清場行動，支聯會與食環署人員爭論後，最終將花檔內的鮮花及物品移走。

蔡耀昌怒斥食環署的做法無理，沒有解釋該會如何違反使用協議，亦沒有給予機會辯解，會保留追究權利。至於已購入的年花和盆栽，支聯會將會聯絡地區人士，轉送市民，以免浪費，並可繼續傳揚該會信息。

與支聯會一起租用涉事的兩個攤位的守護公義基金亦有同樣決定，會將盆栽等物品在各地區議員辦事處贈予市民，預料兩會將因此損失不少於五萬元的貨款。