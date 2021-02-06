正式數據下來了：貿易停戰第一階段協議北京買美國農產品未達標

根據美國農業部周五公布的數據顯示，2020年，美國向中國出口了287.5億美元的農產品及相關產品，未達到兩國第一階段貿易協議設定的365億美元的採購目標。拜登政府之前表示，正在對美中貿易協議和其他國家安全措施進行審查。

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據路透社消息，美國官方報告，2020年美國農產品對華出口未達到第一階段貿易協議目標。此前外界已經普遍預計到今年中國的採購量不會達標。

根據美中貿易協議，北京承諾在兩年內將美國農產品和製成品、能源和服務的購買規模在2017年的基礎上增加2,000億美元。分析師當時就對農產品採購目標持保留意見，該目標比2013年創下的290億美元的紀錄高位還高出25%。

數據顯示，2020年不包括乙醇和林產品的農產品出口總額為264.3億美元。儘管去年農產品出口開局緩慢，但銷售在下半年大幅回升，這通常是美國大豆的關鍵採購季節，大豆是美國對中國第一大出口農產品。數據顯示，2020年大豆銷售達到141.6億美元，遠高於2019年的80億美元。大豆銷售在2012年達到創紀錄的148.8億美元。

路透社說，中國海關早些時候公布的數據顯示，2020年美國大豆進口量為2,589萬噸，價值106億美元。