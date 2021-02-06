港府未收科興疫苗最終數據 中國藥監局已受理上市申請

中國科興研發的武漢肺炎疫苗是港府購入的疫苗之一，但在香港疫苗專家顧問委員會昨天開會時，仍未能提交經同行評審、刊於醫學期刊的第三期臨床數據，港府決定，只向科興索取該公司向世界衛生組織提交的數據給委員會考慮是否在港使用其疫苗。但值得留意的是，中國傳媒引述科興數據指疫苗有效率在不同群組由50.65%至100%不等，而國家藥監局大前日已受理其上市申請。

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香港食物及衛生局昨(5日)晚引述科興表示，在短期內整理刊登疫苗第三期臨床數據「具相當難度」，當局因應疫苗接種的迫切性，故此會接受科興向世衛提交的巴西及土耳其等第三期臨床測試數據作為評估數據，以便下周向「2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會」提交文件審閱，並儘快安排會議審批，以檢視有關疫苗是否符合安全、效能和質素要求。意味當局已放棄守專家顧問委員會要求數據需在醫學期刊刊登的標準。

科興已向香港衛生署提供該公司向世衛及其他地方藥物監管當局提交的第一及第二期臨床測試數據，但第三期數據暫時只向其他地方的藥物監管當局提交，食衛局表示，科興承諾，最快可於本周內向衛生署提供其向世衛提交的第三期臨床測試資料。

不過，《北京晚報》昨日傍晚報道，科興中維已於本月3日(周三)向中國國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。該報指出，在巴西、土耳其的第三期臨床研究結果顯示，疫苗對預防武漢肺炎的保護效力均在50％以上，最高可達91.25％。

該報續稱，截至去年12月16日，巴西針對18歲及以上醫務人員的研究共有12396名受試者，獲得253例監測期有效病例，保護效力為50.65％，對需要就醫的病例保護效力為83.7％，對需要住院的病例的保護效力為百分之百。土耳其方面，第三期臨床試驗目標人群為60歲以下的成年人，截至去年12月23日，918名高風險醫護人員和6453名一般人群受試者中，共有1322人進入第二劑接種後14天觀測期，根據29例病例分析結果顯示，保護效力為91.25％。

醫學期刊《刺血針》發表科興首兩期的臨床數據，參與第一期試驗的72人中，抗體產生比率為95.7%至100%；第二期試驗的350人，抗體比率有90.7%至99%。