湖南菜市場傳攤販現場殺活貓

中國有媒體揭露中國湖南省永州市新田縣一處菜市場有攤販在現場宰殺活貓出售，數量約有上百隻。官方原指當地可售賣活貓活狗，引發輿論關注後則說已責令商戶立即整改，嚴禁宰殺售賣活貓。

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據中央社今天報道稱，湖南菜市場攤販現場殺活貓，逾百隻被困籠中等死。該報道綜合北京新京報5日及香港01今天的消息，爆料的李女士表示，現場約有上百隻活貓，每當有餐廳或一般民眾前往購買，攤主就直接用長鉗將活貓從籠中取出併當場宰殺，每斤（500克）售價人民幣19元。

消息說，李女士見狀後立即與義工聯手救貓，並送往義工家中暫時安置。據李姓女士透露，雖然目前正值新冠肺炎病毒疫情期間，但這些活貓都未經檢疫，事實上其中一隻獲救貓兒就患有嚴重貓瘟。

據該報道，對此，永州市市場監督管理局表示，活貓活狗在當地是可售賣的，但是會在檢疫後才進入市場，而這方面是農業農村局的職能職責。永州農業農村局則說，活貓及活狗並不屬於農產品檢驗檢測範圍，不需要檢疫，而進入市場就會歸市監局管理。

據中央社說，此事引發關注後，新田縣市監局、農業農村局5日發布通報說，相關部門已責令商戶立即整改，嚴禁宰殺售賣活貓，同時對全縣市場宰殺售賣活貓行為進行地毯式排查整治，並將對活貓進貨管道追根溯源，斬斷銷售鏈條。