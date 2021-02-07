中國公司擬斥資近390億澳元 在巴布亞新幾內亞築城

澳洲廣播公司報導，中國一家WYW控股公司計畫砸下約390億澳幣，在巴布亞新幾內亞的達魯島建造城市，當地距澳洲僅50公里。澳洲政府憂心中國入侵後院，已表示會與巴政府討論此事。

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澳洲廣播公司（ABC）報導，根據外泄的文件，在香港註冊的WYW控股計畫在巴布亞新幾內亞西部省的達魯島（Daru）建立“新達魯市”（New Daru City），佔地約100平方公里，將涵蓋工業區、海港、商業區和度假與居住區。

英國《每日郵報》（The Daily Mail）也報導，這項計畫將耗資39億澳幣。報導並指出，在中澳關係持續惡化之際，中國想插旗澳洲後花園，令人擔心可能別有用心，或許秘密計畫在當地設立海軍基地。

英國《衛報》（The Guardian）則指出，巴布亞新幾內亞的西部省雖地處邊陲，但達魯島距澳洲外島賽巴伊島（Saibai Island）僅50公里，離澳洲本土也不到200 公里，因此此事在澳洲引發安全顧慮。

這家中國WYW控股公司去年4月曾致函巴布亞新幾內亞總理馬拉普（James Marape）表示，這項懷抱雄心的投資發展計畫涵蓋西部省的達魯島等地區，並將采民間興建營運後轉移的模式（BOT）進行。這意味從事開發的公司可在一定時間內擁有這項計畫。

WYW控股公司表示，已經與西部省的代表進行初步討論。不過，馬拉普的發言人告訴澳洲廣播公司，總理對此事並無所知。

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）表示，他期盼與巴布亞新幾內亞政府討論此事。他並強調澳洲與馬拉普和巴政府都關係極為密切。