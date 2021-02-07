中國對英國驅逐3名假記者間諜表達不滿

英國“每日電訊報”（Daily Telegraph）日前披露，英國政府過去一年內驅逐了3名在英佯裝新聞從業人員的中國間諜。中國駐英大使館昨天以駁斥函表示不滿，稱這是渲染“中國威脅論”。中國使館稱中國駐英記者一向恪守新聞職業道德，遵守英國法律法規，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報導。

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據中央社今天報道說，英媒披露3共諜佯裝媒體被逐，北京表示不滿。消息說“每日電訊報”報導，英國過去一年內驅逐了3名在英國佯裝新聞從業人員的中國間諜。

據該報道，中國駐英國大使館6日以發言人名義發表駁斥函，宣稱針對中國記者的相關報導，是無端抹黑中英正常交往與合作，損害中國媒體聲譽和形象，“甚至渲染‘中國威脅論’，完全是‘冷戰’思維在作祟”。文內提到，英國是中國在歐洲重要的合作夥伴。中國重視發展同英國的關係，從不對英國構成任何威脅。文內宣稱，中國駐英記者一向恪守新聞職業道德，遵守英國法律法規，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報導。

中央社說，英國每日電訊報日前引述不具名英國高層政府人士說法，指出這3名中國間諜隸屬中國國家安全部。他們的身分曝光後，已被迫返回中國。但英國媒體沒有透露這3人佯裝的中國媒體名稱。