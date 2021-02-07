中國3天批第二款國產疫苗上市 澳門下周二接種首種國產疫苗 港人繼續等

北京科興中維生物技術有限公司研發的武漢肺炎滅活疫苗雖然未有第三期臨床最終分析數據，但中國國家藥品監督管理局仍在三天內緊急批准疫苗有條件註冊上市，科興表明，「疫苗有效性和安全性結果尚待進一步最終確證」。已訂購科興疫苗的香港，專家會在下星期開會研究是否批准該疫苗在港使用。

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首款獲中國批准有條件上市的國產武肺疫苗 – 國藥疫苗，於昨(6日)日送抵澳門，這10萬劑國藥疫苗將於星期二(9日)起優先為前線醫護人員、口岸人員、警員、消防、冷鏈工作人員、娛樂場工作人員等接種，預料在春節後可開放給全澳市民預約。至於另外10萬劑德國BioNTech及復星疫苗，則預料在月底前運抵澳門。

中國傳媒日前報道，科興中維於本月3日向中國國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理，藥監局昨日在網上公布，按照藥品特別審批程序，進行應急審批，於5日附條件批准科興的滅活疫苗註冊申請。該局同時要求該疫苗上市許可持有人繼續開展相關研究工作，完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。

科興在新聞稿中表示，獲批上市是基於疫苗在境外第三期臨床保護效力試驗兩個月的結果，其保護率由50.65%至91.25%，暫時未獲得最終分析數據，疫苗有效性和安全性結果尚待進一步最終確證。該公司又列明接種有關疫苗須注意事項，包括疫苗對60歲或以上人群的保護效力數據有限，糖尿病患者及有驚厥、癲癇、腦病、精神疾病史或家族病史者需慎用，接種後最少觀察30分鐘等。

科興研發的「克爾來福疫苗」（CoronaVac)已出售予至少十個國家，另有至少五國已為民眾展開接種。

雖然科興疫苗已獲中國藥監局批准有條件上市，但香港的疫苗顧問專家委員伯成員孔繁毅昨在個研討會上表示，仍須等待衛生署轉來科興交予世界衛生組織的第三期數據才能決定，他亦不認為香港要急於訂購首個已在國內接種的國藥疫苗，因為香港確診人數比外國少，沒必要不根據第三期臨床報告的指引接種。

根據不同民調，港人接種疫苗的意願並不高，願意接種港府已購疫苗的受訪者，只佔總數三成至四成多；而接受最初未有訂購的國藥疫苗的，更只有三成。