傳中國強迫雙重國籍者二選一 加、美、英示警

加拿大當局披露香港當局日前首次強制執行數十年來鮮少援引的法令，強迫一名擁有雙重國籍的公民只能在中國和他國國籍中二選一

加拿大當局披露香港當局日前首次強制執行數十年來鮮少援引的法令，強迫一名擁有雙重國籍的公民只能在中國和他國國籍中二選一，加國、英國和美國對此提出警示。法新社報導，加拿大負責外交事務的部門2日表示，一名擁有加拿大和中國國籍的人在香港入獄後，1月18日遭當局要求做出國籍聲明。

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加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人向法新社表示：我們知悉有更多涉及其他國家雙重國籍的這類事件。

這項消息一出，讓外交人員趕忙收集資訊，因為此事可能影響數以十萬計在香港居住及赴港旅遊洽公的雙重國籍人士。

依據中國法律，雙重國籍在香港並未獲法律認可，當局也可能拒絕批準保有香港或中國護照者接受領事探視。

但外交人員表示，這些規定此前從未實際執行，官員在探訪擁有雙重國籍的在押者時也鮮少遇到麻煩。

香港2019年爆發多次大規模且往往暴力收場的民主抗議活動後，隨著北京當局鎮壓香港抗議活動，與西方國家屢屢針鋒相對後，對於雙重國籍的規範開始有所改變。

美國一名官員匿名向法新社表示，美方知悉的這類案例，比加國公開的這起案例還要多。

英國領事館發言人表示，英國在“聽說香港當局可能取消我國對雙重國籍囚犯的領事探視，並阻止我們提供自1997年來的支持後，已向香港當局尋求答覆”。