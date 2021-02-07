內蒙古地方政府不顧反對聲浪，進一步強化漢語教學改革

內蒙古學生家長將子女從學校接回以反抗政府改革雙語教學政策，2020年9月1日。視頻拍攝日期不詳。

中國內蒙古地方當局曾在去年秋季開學前，強行推出“雙語教學”模式，引發民眾抗議。近日，當局更不顧反對聲浪，推出“全區民族語言授課學校推行使用三科統編教材、全面加強國家通用語言文字教育、教學工作實施方案”。

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隨着此一方案的推出，內蒙古地區使用民族語言授課學校的部分班級，將從今年秋季開始，在三個不同科目、使用漢語教學。中央社引述中國官媒<內蒙古日報>報導：內蒙古自治區黨委辦公廳、政府辦公廳近日印發“全區民族語言授課學校推行使用三科統編教材全面加強國家通用語言文字教育教學工作實施方案”。根據方案要求，今年秋季學期開始，全區民族語言授課學校小學一、二年級全部使用國家統編“道德與法治”、“語文”教材，並使用國家通用語言文字“漢語”教學。

初中一、二年級也全部使用國家統編“道德與法治”、“語文”、“歷史”教材，同樣以國家通用語言文字教學。2023年，初中畢業生中考時，上述3個科目將全部使用國家通用語言文字答卷。

2022年秋季學期開始，全區所有高中一年級，將全部使用統編“思想政治”、“語文”、“歷史”教材，並以國家通用語言文字教學。2025年高中畢業生高考時，3科全部使用國家通用語言文字答卷。

內蒙古日報今天發表評論指出，上述政策的目的是“讓學生從小樹立良好的意志品格和道德素養，樹立正確的法制觀念和社會責任感，增強『四個自信』和『五個認同』。”

內蒙古地方當局去年9月提出要求當地少數民族學校以漢語教授核心課程，引發當地居民不滿，擔心相關舉措將逐步滅絕蒙古少數民族文化。數萬名當地民眾曾發起罕見的大規模抗議與罷課、罷工和集會等形式的抗議活動。