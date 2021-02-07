官媒：“就地過年”有驚喜！北京迎來1000萬元”數字人民幣“紅包

北京七日啟動“數字王府井、冰雪購物節“數字人民幣紅包預約活動，以預約報名、抽籤的方式，向中籤民眾發放五萬份、每份金額兩百元人民幣，總共一千萬元人民幣的紅包，拉動當地內需，鼓勵“就地過年”。

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北京市地方金融監督管理局指出，七日開啟民眾預約後，十日晚間九點公布中籤結果，用戶中籤後，可根據活動規則下載“數字人民幣ＡＰＰ”，並開立個人數位錢包後領取紅包。

消費場景包括線上與線下指定商戶兩個管道。線上可在京東ＡＰＰ、京喜ＡＰＰ進行，京東是數位貨幣試點中首個接入數字人民幣的中國電子商城ＡＰＰ，之前曾支持兩輪蘇州數位貨幣紅包試點；線下則在北京市東城區王府井地區指定的活動商戶進行購物消費。

值得注意的是，個人數位錢包的開立只能在工、農、中、建、交、郵儲六家中國國有銀行中選擇，但此次北京數字人民幣紅包的領取和使用無需綁定，也就是說，沒有這六家國有銀行的銀行卡也能報名。

這是北京開展數位貨幣試點以來首次大規模向公眾開放。去年十二月，北京麗澤橋西金唐大廈一家咖啡店啟動了數字人民幣應用場景測試，但當時僅對數位貨幣研究所及中國央行體系內部人員開放。