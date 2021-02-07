布林肯楊潔篪首度通話 中美兩國公布內容不同或各取所需

美國國務卿布林肯與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪日前首度通話，但雙方公布的通話內容略有不同。中國官方消息說，布林肯電話中向中方及楊潔篪拜年。

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據中央社今天報道稱，布林肯楊潔篪首度通話，公布內容各取所需。

該報道說，中共政治局委員楊潔篪和美國國務卿布林肯6日首度通話。但雙方公布的通話內容略有不同，美國所關注的香港、新疆和西藏民主人權，及將對中國威脅台海穩定行為究責等，不見中國報導。

身兼中共中央外事工作委員會辦公室主任的楊潔篪，6日和新任的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話。這也是美國總統拜登（Joe Biden）就職後，兩國高階官員首度通話。美國國務院發布的新聞稿指出，布林肯強調，美國會持續捍衛包括新疆、西藏和香港等地的人權和民主價值。

而中國官媒新華社發布的通稿未見這段內容，但提到楊潔篪表示，涉港、涉疆、涉藏等事務都是中國內政，不容任何外部勢力干涉。

布林肯又指，美國將和盟友夥伴合作，捍衛彼此共同價值與利益，“為中國威脅包含台灣海峽兩岸在內的印太區域穩定，以及損害以規則為基礎的國際體系等作為，對其進行究責”。

而中國報導的內容，則是楊潔篪強調“台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題”，並重申“一個中國原則”和中美三個聯合公報。報導又指，布林肯也重申，美國將繼續奉行“一個中國政策”，和遵守美中三公報。

據中央社，布林肯也針對近期緬甸軍方政變一事表態，敦促中國加入國際社會，譴責緬軍政變。而中國的報導則指，楊潔篪重申中國對目前緬甸局勢的立場，強調“國際社會應當為緬甸問題妥善解決營造良好外部環境”。

該報道引述美聯社等外媒消息，日前聯合國安理會曾討論通過聲明譴責緬軍政變，但中國和俄羅斯使團都表示，要先等北京和莫斯科首肯，才能同意發表聲明。

據中央社說，拜登1月20日就職至今，仍未和中國國家主席習近平通話，為近年罕見的狀況。分析認為，拜登現階段的焦點是和歐亞盟邦聯繫、重振國內經濟和處理疫情。拜登政府雖不排除在氣候變遷、經濟等議題上和中國合作，但整體的中國政策仍將延續“競爭”的態度。