授權動武後 中國海警船連2天游弋釣魚島 遭指試圖接近日本漁船

日本共同社今天報道，日本第11管區海上保安總部（那霸）7日表示，2艘中國海警局船隻凌晨3點50分左右起駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近的日本領海，在大正島東南偏南約22公裏海上調轉船頭朝向正在航行的日本漁船，做出了試圖接近的動作。在中國允許海警局使用武器的《海警法》1日施行後，中國公務船已連續2天駛入尖閣附近日本領海。

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據共同社今天報道稱，中國船在海警法施行後連續兩天進入日本尖閣領海，並在大正島東南偏南約22公裏海上調轉船頭朝向正在航行的日本漁船，做出了試圖接近的動作。據第11管區透露，日本漁船載有5人，海保在其周邊部署了巡邏船以確保安全，還向中方海警船發出要求離開領海的警告。2艘船在7日上午9點10分前後相繼離開，駛往領海外側毗連區。

該報道說，中國公務船駛入尖閣附近日本領海為今年第5天。

另有2艘海警船在領海外側毗連區航行。其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。包括毗連區在內的尖閣附近已連續9天確認有中國公務船。

據共同社昨日消息說，日本第11管區海上保安總部（那霸）6日表示，2艘中國海警局船隻早晨4點45分左右起駛入了尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近的日本領海。這是中國允許海警局使用武器的《海警法》1日施行後，首次進入尖閣附近領海。海警船未使用武器，在約8個半小時後駛離了領海。

日本政府6日向中國政府抗議稱這是無法允許的行為。當天上午，日本政府把首相官邸的情報聯絡室升級為官邸對策室，負責收集情報。這是今年以來，中國船第4天進入日本領海。鑒於《海警法》施行，日本政府和海上保安廳加強了警戒。

據第11管區海保總部透露，2艘日本漁船在尖閣附近的領海航行，每艘船上有3人。早晨4點50分左右在南小島以南約22公里的海上，海警船把船頭朝向漁船，做出了試圖接近的動作。海上保安廳部署了巡邏船，確保漁船的安全，還向海警船發出警告，要求其離開領海。

據共同社說，在領海內，海警船跟隨漁船而動。漁船駛離領海後，海警船也在後追隨，下午2點15分左右還駛出了領海外側的毗連區。另有2艘海警船在毗連區航行。其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。

據共同社報道說，日中兩國政府3日以視頻會議方式舉行了工作人員商談海洋問題的“海洋事務高級別磋商”，日方就中國《海警法》傳達關切稱“不能以違反國際法的形式適用”。