求神科佛也因疫情改網播 黃大仙「頭竈香」近百年首度取消 觀音借庫看FB

新春祈福是中國人的傳統習俗，但受疫情影響，每年善信「爭崩頭」到黃大仙祠爭上「頭竈香」以求神庇佑的場面，今年將不再復見，因為管理團體已決定取消有關安排，改由團體主事人代行，市民可在網上觀看直播祈福，是99年來第一次取消上「頭竈香」；而正月下旬向各廟觀音借庫的求財活動，今年亦改在網上進行，至於是否一如親身求科般靈驗，可能大家要經過一年之後才會知道。

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踏入新春大年初一便到黃大仙祠上「頭竈香」，據聞所求會特別靈驗，所以不少善信每年在年卅晚便到祠前排隊等候入內，需勞動警員在場維持秩序，但管理黃大仙祠的嗇色園公布，為免人群聚集，上頭竈香的活動今年取消，當晚黃大仙祠亦不會開園，當日四時半便會閉園，黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長表示，當晚午夜12時，將改由他和嗇色園一眾董事會正副主席舉行「五行七星護香江祈福科儀」，信眾可同步在家中朝向黃大仙祠所在的塞拉利昂方向上稟黃大仙，祈求庇佑。屆時，嗇色園的社交媒體臉書香港電台將直播有關儀式。

此外，黃大仙廟香火鼎盛的情況今年亦會大為失色，因為往年年初一會有5到7萬人入祠，今年將大大縮減，嗇色園行政總幹事冼碧珊表示，祠內最高容納量是1000人，祠方會實施人流管制措施，以紅外線人流統計系統點算人數，入祠善信可選擇掃「安心出行」二維碼、拍八達通並輸入電話號碼，或由職員登記個人資料後入內。

至於管理全港24間廟宇的華人廟宇委員會亦宣布，新春期間，車公廟會嚴格實施防疫措施，並會實施單向人流管制，以及限制進廟人數不多於可容納人數上限的一半。

另外，年初二早上由沙田鄉事委員會主持、為香港和沙田區求神問卜以了解氣運的車公廟求籤，亦不開放予公眾參與。

其次，農曆正月廿六日(3月9日)是藉著向觀音求卜借錢以預示財運的「觀音開庫」(「庫」與「富」同音)的日子，但東華三院宣布，轄下六所廟宇，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天後廟、油麻地社壇、油麻地福德祠，將改辦網上「觀音開庫」。信眾可在開庫正日前到東華三院網上登記，東院便會代為網上「借庫」和「還庫」，初廿六日晚11時可安坐家中，在「觀音開庫」正日借庫，而東院將在臉書網上直播。

不過，最多人「借庫」的紅磡觀音廟，負責管理的華人廟宇委員會至今未公布今年安排。