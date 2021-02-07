港府再收強檢門坎至1宗確診 封區逾萬人受檢僅有一例 評論指變相全民強檢

在第四波武漢肺炎疫情在港逐漸放緩之際，港府在五天內進一步收緊檢測措施門坎，把全幢大廈強制檢測的準則由原來出現一宗源頭不明確診個案，即日起收緊至出現任何一宗確診個案均須強檢，而被指擾民的封區強檢雖然檢測逾萬名市民後只能檢測到一人確診，但港府近一星期仍是晚晚封2至4區，被質疑是變相全民強檢。

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香港截至5日的兩星期，累計新增661宗個案，即平均每天新增47宗個案；若以過去一星期計算，平均新增個案更降至三十宗，而昨(6日)天的新增確診個案則為19宗，另有二十多宗初步確診，顯見確診數字已逐步下降。但與之相反的，是港府繼續加強檢測。

香港在本月1日把整幢大廈強制檢測的標準收緊至只有一宗源頭不明確診個案，新任衛生防護中心總監林文健昨午公布進一步收緊強檢門坎，由即日起，全港住宅和商住兩用大廈，只要出現一宗個案，不論是否源頭不明，都會考慮納入強檢名單。他解釋，過去兩周疫情仍算反覆，源頭不明個案比例逾三成，即使確認感染源頭，病人也可引發另一隱形傳播鏈，故需更強力的防控措施遏止疫情，每當個案出現便需藉強檢截斷傳播，期望做到「零確診」。

按照新準則，有6幢大廈被納入強制檢測，當中5幢在新界、1幢在九龍，而且全非舊區，多屬中產階層居住地方。根據規定，任何上月24日至昨日期間曾身處這些地方超過兩小時者，須於星期一或之前接受檢測。

另外，機場第三條跑道建築工地群組昨日再增3名工人的家居接觸者確診，累計15名工人和12名接觸者確診，當局為此加強檢測，由周二(9日)起要求進入三跑工地人員出示陰性檢測結果才可開工，並須每兩星期檢測一次。食物及衛生局局長陳肇始今早出席電台節目時表示，會將上述要求推廣至所有進入建築工地的工人，詳情本周公布，估計受影響人數由十萬至二十萬不等。不過，港府抗疫專家之一的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，兩星期一檢的時間距太長，因為其間可能有隱形傳播，建議建築工地每三日做一次抗原測試，儘快找出病毒量高的個案。

封區強檢擾民但陽性比率偏低 官稱成效非單看確診數字

除了全幢大廈強檢，港府繼續封區強檢。自政務司長預告由本月1日起的十天內「可能」晚晚封區強檢後，港府確是每晚封2到4區進行強檢，但由於封區引起市民不便，有商店更是兩星期內被強檢三次，但找到的，只有一宗初步確診個案，市民不滿情緒增加，前天在新界馬鞍山恆安邨的「受限區域」內至少有兩名市民不滿而與警員發生肢體衝突，不過，當局昨晚繼續把土瓜灣華髮大廈和屯門黃金海岸第9座列為「受限區域」，兩區482名居民今(7日)早完成封區強檢後，繼續沒有發現確診個案。

連今早解封的兩區，港府頭六晚的封區強檢行動，共有10166人被強檢，但只找到一宗初步確診，未計受封區域內的商店營生受影響，亦不論進行封區強檢的工作人員薪酬，單是檢測費，便需耗費公帑244萬元。

港府不同官員為封區強檢辯護，並以1月23日首次封區強檢開始計算，而不是國家主席習近平發話後的「晚晚封區」作統計，指港府由開始至今共進行20次圍封強檢行動，在近1.9萬個檢測中，有15宗確診(當中13宗是第一次封區檢測出的確診個案)，食衛局長陳肇始認為，相比普及社區檢測，這個確診率並不低。

不過，本台以港府數字計算，封區強檢的陽性比率為0.079%，較普及社區檢測截至上月下旬的0.13%陽性比率低四成。

陳肇始又強調，封區成效不應只看確診數字，因為港府在行動中找到數十名密切接觸者，已將他們送往隔離檢疫，有助切斷傳播鏈。她又說，由於病毒有潛伏期，部分地方的住戶可能須要在短期內進行兩次強制檢測。

她表示，疫情開始回落時，更要用嚴謹手段清走餘下個案，因此政府不斷降低強制檢測門坎，如果全部強制檢測都是「零確診」，將對重開處所及市民回復正常生活帶來正麵條件。