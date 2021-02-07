“精英俱樂部”手機軟件：爆紅中國及西方

Clubhouse“精英俱樂部”於2020年3月推出，由美國矽谷兩位創新企業家保羅·戴維森（Paul Davidson）和羅涵·賽斯（Rohan Seth）開發。2020年5月，它只有1500個用戶。但是本周，特斯拉汽車創始人，世界首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）與美國金融服務公司羅賓漢（Robinhood）的總裁弗拉德·特涅夫（Vlad Tenev）有一場對話會，通過YouTube 現場直播後，Clubhouse一時間名聲大噪。據自由亞洲稱，推特、臉書等西方流行的社交平台在中國被封，Clubhouse可能暫時還沒有進入中國網絡監管當局的視線，但今後是否能繼續在中國使用尚需觀察。

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據自由亞洲報道說，“精英俱樂部”（Clubhouse）手機軟件爆紅中國及西方。進入智能手機時代，人們手機上都已經安裝了無數的應用程式App，而突然爆紅的Clubhouse 究竟是一款怎樣的手機軟件，如此受到青睞？該報道引據英國廣播公司說，Clubhouse的字面意思，是俱樂部會所，是一個集語音聊天、網上派對、網上座談會、等等語音互動體驗於一身的社交媒體軟件。這款突然在中國以及西方爆紅的手機軟件，使用者可以收聽各方人士就各種話題展開的談話、採訪、討論。

報道稱，讓這款軟件受追捧的另一個原因是它並非來者不拒，而是像不對外開放的私密俱樂部一樣，需要收到邀請才能加入。也就是說，它更像一個虛擬空間的精英俱樂部。加入之後，使用者可以選擇任何感興趣的話題：時政、科技、讀書、商務、健康、飲食、育兒、教育、養老……. 使用者提供的感興趣話題越多，軟件就能推薦更多的聊天室和個人供參考和加入。

聊天室就像一個電話會議，少數人主講，大部分人聽，不聽則可以悄悄離開。聊天結束後，會議室關閉，所有的音頻也消失，這一功能雖然滿足了對私密的要求，但是使用者仍然有錄音的可能。而要使用這款軟件，必須有一位已經成為成員的使用者發出邀請。而且每位成員只有兩份邀請函可用。

不過，這款軟件的開發者已經表示，正在努力完成所有調試，力爭2021年向全世界開放。

該報道說，在中國市場上，這一軟件的邀請居然像歌星演唱會的門票一樣，有人高價轉手。 而在日本、台灣和香港，這款軟件都成為最多人下載的軟件之一。

推特、臉書等西方流行的社交平台在中國被封，Clubhouse可能暫時還沒有進入中國網絡監管當局的視線，但今後是否能繼續在中國使用尚需觀察。

據BBC亞洲商務事務記者卡莉什瑪·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）的報道，全球各國正在展開一場軟件競賽，開發出下一個超級手機軟件。而中國龐大的人口總數為超級軟件的誕生提供了絕佳的土壤。目前全世界使用人數過10億的兩款手機軟件都是中國國產，一是微信，另一個是支付寶。這兩款軟件與中國的日常生活緊密聯繫的同時，隱私問題也日益成為關注焦點。

自由亞洲說，而東南亞因為有約6億人口，也成為最有可能出現下一個超級手機軟件的地區。來自中國、美國的巨頭科技公司已經把注意力放在了東南亞市場。