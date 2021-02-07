“精英俱樂部”無審查？ 中國網民湧入討論新疆台獨議題

私密的美國語音社群軟件“精英俱樂部”Clubhouse由於尚未遭到中國當局言論審查，因此正吸引大批中國用戶加入，平台也湧現大量關於人權、國家認同和其他敏感議題的討論。中央社說，目前仍不清楚Clubhouse為何在中國還未被封鎖。但有些只有一小群中國使用者的外國網站，目前仍能在北京言論審查雷達掃描下繼續運作，例如陰謀論追蹤者的大本營8kun。

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據中央社今天報道說，Clubhouse無審查，中國網民湧入討論新疆台獨議題。

據該報道，Clubhouse去年初便推出，最近因電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）和網絡券商羅賓漢（Robinhood）執行長泰內夫（Vlad Tenev）突然在平台上對話，頓時使用者暴增。Clubhouse的討論區只有透過現有會員邀請才能加入，而在中國各大熱門網購平台，截至今天Clubhouse邀請函出價已達人民幣50至400元（約新台幣215至1720 元）。

中央社引述路透社記者直接觀察到，在Clubhouse數個中文“俱樂部”里，有數以千計用戶收聽內容廣泛的語音討論，從新疆拘留營、台灣獨立到香港地區國安法。

由於北京嚴格審查中國網絡，以剔除可能損害中共威信的內容，因此包括推特、臉書（Facebook）和YouTube等西方社群媒體應用程式（app）在中國都被封殺。近幾年中國網絡審查又日趨嚴格，遭禁的應用程式、媒體和社群網站持續擴大。

Clubhouse雖還未面臨中共言論封殺，但目前全球只供搭載蘋果（Apple Inc.）iOS應用程式的裝置使用，也未在中國的蘋果應用程式商店上架，兩大障礙影響這款應用程式在中國普及。當地網友僅可透過變更應用程式商店地點來下載使用。

目前仍不清楚Clubhouse為何在中國還未被封鎖。但有些只有一小群中國使用者的外國網站，目前仍能在北京言論審查雷達掃描下繼續運作，例如陰謀論追蹤者的大本營8kun。

據該報道，在Clubhouse有個聚焦香港政治的討論區，有運動人士、記者和藝術家討論美國前總統川普和香港“川粉”議題。另個截至昨天仍大受歡迎的中文討論區，則出現中國、台灣和香港三地網友對區域政治緊張情勢升溫議題的罕見公開交流。連在官方准許的中國社群網站微博，Clubhouse現象也成為昨天熱門話題。有位網友寫道：“我不知道這樣的（言論自由）環境會持續多久，但我會永遠記住網絡歷史的這一刻。”這則貼文收到6萬5000多個贊。