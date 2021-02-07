習近平聯絡非洲 李克強向歐洲喊話

中國國家主席習近平和國務院總理李克強近日分別和非洲聯盟及歐洲企業家通話。習近平指願和非洲推進抗疫合作及“一帶一路”；李克強則說，疫苗是全球公共產品，各國應加強合作。

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據中央社今天引述中國官方消息報道說，習李相繼和非歐通話，強調一帶一路和疫苗合作。該報道引述中國官媒新華社消息，習近平6日致電第34屆非洲聯盟峰會時表示，中非在2020年相互支援、共抗疫情。中國願和非洲一起凝聚戰略共識，推進抗疫合作，落實2018年北京峰會成果，並推動中非共建“一帶一路”合作“走深走實”。李克強則在5日於北京中南海紫光閣出席歐洲企業家高級別視訊對話會，出席會議的有富豪汽車（Volvo）、空中巴士（Airbus）和參與研發疫苗的藥企阿斯特捷利康（AstraZeneca）負責人等。

據官方消息，李克強指出，疫苗是戰勝全球疫情的最終武器，也是全球公共產品，國際社會應該加強疫苗全球合作。中國先前就已宣布，決定向世界衛生組織（WHO）主導的“疫苗全球取得機制”（COVAX）提供1000萬劑疫苗，主要用於開發中國家急需。

該報道說，李克強又呼籲，各方應維護多邊主義，遵循以規則為基礎的多邊貿易體制和公平競爭原則，並指日前完成談判的歐中全面投資協定，展現雙方維護國際規則的努力。他在談到氣候變遷時，也重申中國要力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和等目標；並呼籲歐洲擴大開放對中國的清潔能源技術。