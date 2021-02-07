習近平貴州視察特種機登運-8G

據港媒透露，在貴州考察的中國國家主席、中共軍委主席習近平於2月4日在當地視察中國人民解放軍空軍部隊，並登上一架運-8G電子干擾機，這是中國官方首次公開此類特種機的內部畫面。

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據香港01今天報道說，習近平貴州視察特種機，運-8G內景首次公開。該報道引據央視消息，習近平向解放軍全軍拜年，並要求“全軍部隊加強戰備值班，守衛好國家安全”。視察期間，習近平登上一架空中信息作戰特種機，進入任務艙察看任務系統，了解特種機工作流程和執行任務情況。

習近平表示，現代戰爭中，制信息權成為贏得戰爭勝利的關鍵，要加快發展先進裝備，加緊培養專業人才，加強針對性對抗性訓練，推動新質戰鬥力加速提升。習近平要求，中國空軍要“大抓實戰化軍事訓練，不斷提高訓練水平和打贏能力”。

分析指，習近平登上的是一架被稱為“運-8G”的電子干擾機。這是中國官方首次公開此類特種機的內部畫面。

據該報道，為應對現代戰爭需要，中國在運-8和運-9中型運輸機基礎上開發出“高新”系列特種機，已知的型號包括，運-8J/8JB、運-8T、運-8W（空警-200）、運-8Q、運-8XZ、運-9JZ、空警-500、運-9G和運-8DZ。這些特種機主要類型包括電子偵察機、電子干擾機、預警機、反潛機、心戰機、戰場指揮機等。

據該報道，值得注意的是，近來在台海進行戰備巡邏的中國軍機多為這些特種機。此番習近平專門視察特種機，被指有意要求在未來的台海戰場中奪得制信息權。