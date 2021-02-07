郭飛雄下落不明 病妻張青向聯合國求助

中國維權人士郭飛雄在上海機場被中共當局攔截後，至今下落不明。身患重病的妻子張青，已經向聯合國人權高級專員求助，呼籲其敦促中共當局釋放郭飛雄，讓他儘快到美國來照料自己。郭飛雄1月28日在上海浦東機場準備搭機赴美，照顧罹患癌症手術後的妻子張青，卻被中共海關以“危害國家安全”為由攔截。郭飛雄即刻宣布絕食抗議，其後失聯迄今。

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張青2月1日致信聯合國人權高級專員米歇爾·巴切萊特·赫里亞（Michelle Bachelet Jeria）求助。她懇請同樣身為母親和妻子的赫里亞，能夠敦促中共政府尊重郭飛雄的公民權，允許他們一家團聚。

美國之音2月5日援引消息人士的話說，這封信已經轉交給了聯合國人權高級專員辦公室，該機構已經明確回復說收到該信件。

張青在信中說：“作為一個基本上只能卧床休息的病人，我需要丈夫來照料；作為一個母親，我擔心未成年的孩子沒有父親的支持無法讀完大學；作為一個妻子，我憂慮丈夫持續絕食導致他自己的健康惡化和生命危險。”

張青還提到，郭飛雄為中國的民主和人權兩次坐牢共11年，最後一次是2019年釋放，並且遭受了中共官方的威脅、毆打、虐待和酷刑。

張青表示，她和丈夫自2006年分別，再也沒有見過。她來到美國後一邊打工，一邊讀書，同時還撫養兩個孩子。他們的女兒和兒子已經15年沒有見過爸爸了。

張青2月4日接受美國之音電話採訪時披露了自己的病情等。她說，她日前在醫院複查的結果比預期嚴重，癌症已經擴散，無法按原計畫動第二次手術，只能先做化療。

張青指，在她身患重病時，郭飛雄出國被攔截後失蹤，這是中共政府趁此機會對他們家庭進行報復和迫害。

張青呼籲，國際社會、聯合國以及新聞媒體等各方面關注和幫助他們夫婦，敦促中共政府儘快釋放郭飛雄，讓他儘早來美國與家人團聚並照顧她。

2月3日，大陸數十名知識分子發表公開信，致信中共國家主席習近平、總理李克強、人大委員長栗戰書，呼籲他們責令有關部門立即撤銷阻撓郭飛雄出國的錯誤決定，還郭飛雄自由，讓郭飛雄儘快赴美與家人團聚，陪護病妻。

公開信指，郭飛雄自1月28日晚因出國受阻憤而絕食，已逾整整5天，生死不知。若無強力干預，任其發展，無疑會釀成慘烈的人道悲劇。

公開信還指，身患絕症張青對丈夫赴美照護抱有極大期待，第一次術後有所恢復，尚能行走。但後來聽說郭飛雄被截留隨即失聯，當即癱倒在床，可見對她打擊之沉重。隨後其手術及康復情況，均將難以樂觀。

公開信呼籲習近平、李克強、栗戰書保障郭飛雄夫婦的“生命權、健康權”，還郭飛雄自由，讓郭飛雄儘快赴美與家人團聚。

但是截至目前，郭飛雄已經被抓9天了，中共當局仍沒有回應各方面的關注，郭飛雄的現狀外界也不得而知。