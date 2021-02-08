中國中東歐峰會 習近平遭冷遇？

中國與中東歐國家領導人定於9日舉行高峰會，但據德國媒體報道，儘管習近平將親自出席峰會，今年有多個歐洲國家領導人婉拒出席，這被視為中國拉攏中東歐的努力遇挫。

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中國與中東歐峰會即將在9日舉行的“17+1”領導人視訊會議，但德國『商報』引述外交渠道消息指出，儘管中國國家主席習近平將親自出席，中東歐多國領袖對這一峰會缺乏興趣。立陶宛、愛沙尼亞等波羅的海國家與羅馬尼亞的國家領導人已決定回絕中國的邀請，最多派遣較低級官員與會。

中國外交部發言人華春瑩9日宣布：中國國家主席習近平將於2月9日在北京主持中國－中東歐國家領導人峰會並發表主旨講話。新華社相關的報道含混地指出：峰會由中方倡議，中東歐國家領導人或高級別代表以及中國－中東歐國家合作觀察員代表將應邀出席。峰會將以視頻方式舉行。

中國與中東歐於2012年在華沙成立“16+1”機制，2019年希臘加入，擴為“17+1”。奧地利、瑞士，白俄羅斯是這一峰會組織的觀察員。這次“17+1”峰會原定於去年年初舉行，但因為新冠疫情肆虐，延遲到今年二月，最後決定改為視訊方式進行。

北京對這一峰會歷來十分重視，北京最近一直在極力促成波羅的海國家派出高階代表參加，收效甚微。德國『商報』報道指出，一些中東歐國家對與中國的這一合作機制感到失望，除了對中國的投資承諾沒有兌現感到失望，也因為這次峰會被視為政治色彩太重，缺乏經貿內容有關。

德國之聲引據『法蘭克福彙報』報道，這次峰會前還有一個爭議是，被歐盟指責選舉舞弊、鎮壓國內反對派的白俄羅斯是否能以觀察員身份與會，北京不打算把盧卡申科拒之門外，而波蘭和波羅的海三國則要阻止該國與會。

另外，“17+1”機制一直在歐盟存在爭議，歐盟擔心歐洲會被中國分化。愛沙尼亞新任總理卡拉斯最近就透過發言人表示，寧可參與歐盟“27+1”機制，也就是利用歐盟27國的共同政策來應對中國。

由於多國與中國意見不一，至今各方還沒正式宣布峰會舉行的日期。