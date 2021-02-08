法國衛生部長接種阿斯利康疫苗 英國指阿斯利康疫苗對新冠病毒有效

法國衛生部長韋蘭周一接種第一劑阿斯利康新冠疫苗。英國指阿斯利康牛津疫苗對新冠病毒高度有效。美國政府首席防疫顧問福奇說，防範新冠病毒演變上策是以最快速度為儘可能最多人接種疫苗。

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法新社消息，韋蘭周一在巴黎大區Melun醫療中心接種第一劑阿斯利康疫苗後表示，"我毫無感覺"，他並稱讚醫護人員"了不起"。韋蘭並表示，從現在起，要啟動疫苗的全面接種。韋蘭希望15天後，完成針對所有醫護人員，消防員及家庭護理人員的疫苗接種。在被問及南非暫停接種阿斯利康疫苗，以及阿斯利康疫苗對變種病毒的效力時，韋蘭表示，南非的變種病毒在法國極少見。

韋蘭表示會繼續支持阿斯利康疫苗，他認為這款疫苗幾乎對所有變種病毒株都起到足夠保護作用。有英國衛生官員也認為，沒有證據表明阿斯利康疫苗不能夠預防嚴重或死亡病例，南非也只是暫時停用這款疫苗。

另外，世衛疫苗專家小組今天開會決定，建議什麼人接種阿斯利康疫苗。多個歐洲國家此前表示，暫時不應該為65歲以上人士接種。

阿斯利康較早時表示，初步研究數據顯示，阿斯利康疫苗對南非變種病毒的輕度至中度感染者只能提供有限保護。南非衛生部門決定暫停使用，等候科學家的意見，再部署接種計畫。

另外，美國政府首席防疫顧問福奇周一在媒體簡報中說，防範新冠病毒演變以及變種病毒出現的上上策，是以最快速度為儘可能最多人接種疫苗。

福奇指出，在疫苗供應受限的情況下，考慮研究輝瑞藥廠和莫德納公司所制疫苗單劑注射的效力固然合理，但這樣的研究須耗時多月，恐怕會使最後的結論無關緊要。福奇依然鼓勵大家注射2劑疫苗。