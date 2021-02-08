“精英俱樂部”手機軟件被封 中國網民感嘆

一度因官方尚未禁止使用，中國網民踴躍註冊的美國語音社交軟件“精英俱樂部”Clubhouse，周一晚間7時，遭到中國官方的封鎖，需要通過「翻牆」軟件才能使用，引發中國網民的感嘆，說“我才快樂了一天”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報道；“精英俱樂部” Clubhouse近日，吸引數以千計中國大陸用戶註冊，討論與收聽內容廣泛的話題，其中網友熱烈參與包括新疆拘留營、台灣獨立到香港國安法等敏感議題的討論。如「西藏跟新疆的朋友，我們想找你們過來聊天」、「兩岸青年大亂聊」等政治話題類的聊天室，但也有不少中國網友擔心“精英俱樂部”Clubhouse會被官方出手封殺。周日晚間還曾出現名為「明天Clubhouse 會被牆嗎？」的聊天室。

周一晚間，中國網民就發現，之前可以自由使用的軟件Clubhouse，已經需要使用翻牆軟件（VPN）才能使用，顯示中國官方已對“精英俱樂部”Clubhouse築起封鎖「牆」。

但有網友表示，目前大陸網友使用翻牆軟件（VPN）進入聊天室，即便之後將翻牆軟件VPN關掉，也可以繼續留在聊天室內收聽對話內容。為此，有網友笑稱“精英俱樂部”Clubhouse「還沒有徹底被『牆』」。

由於“精英俱樂部”Clubhouse需要邀請碼才能申請，有用戶表示，自己提供了邀請碼給友人，但是對方現在已經無法收到邀請碼的通知訊息，也無法順利成功申請帳號，這表明“精英俱樂部”Clubhouse可能不會再有更多的中國用戶。

在得知“精英俱樂部”Clubhouse被封後，有人在微博上表示，“我才快樂了一天”，另一名用戶則形容這是“堵上了一個春光乍洩的洞口”。但也有不少中國用戶在聊天室里互相提醒，絕對不要放棄自己的帳號，擔心自己無法再看到聊天室里共同討論議題的網友。