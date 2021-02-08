聯合國人權理事會將召開特別會議討論緬甸政變後局勢

英國及歐盟周一要求舉行聯合國人權理事會緊急會議討論緬甸局勢；美國周一也譴責緬甸軍方禁止民眾集會示威；緬甸兩座大城市 已經實施宵禁。緬甸軍政府領導人稱將舉行選舉，政權交給勝選者。

廣告 繼續瀏覽後續

英國及歐盟以及聯合國人權理事會19個成員國周一一致要求召開理事會緊急會議，討論緬甸局勢。英國駐日內瓦人權理事會大使表示，緬甸目前已經實施宵禁，針對軍方羈押民主政治領導人，有必要召開人權理事會的緊急會議，討論緬甸局勢。

聯合國人權理事會將於周五召開特別會議，討論緬甸政變後的局勢。

美國國務院發言人周一譴責緬甸禁止民眾上街示威抗議。發言人表示，美國站在緬甸人民一邊，支持緬甸民眾行使和平示威抗議的權利。

另外，美國駐緬甸大使館周一表示，館方已接獲報告，得知緬甸最大的2座城市已實施宵禁。針對上周軍事政變所發動的民眾抗議活動已進行3天。美國使館在推特發文說，報告指出，緬甸商業重鎮仰光和第2大都市瓦城已實施當地時間晚上8時到清晨4時的宵禁。

緬甸民眾已經連續三天上街示威，抗議軍方奪權。在首都內比都有幾千人上街，他們高叫口號，大批持械的警員組成人牆戒備，警告示威者如果不離開就會被武力驅散。在緬甸最大城市仰光，也有近千人在市政府前廣場聚集，他們手持標語，高叫口號，要求尊重選舉，釋放被扣押的領導人。不少途經的汽車鳴笛聲援。

澳大利亞外長佩恩也要求緬甸當局，立即釋放國務資政昂山素季的澳洲籍顧問特尼爾。她說，澳洲駐緬甸大使已經接觸特尼爾，提供支援。

教皇方濟各也促請緬甸軍方釋放被扣押的政治犯，恢復國家民主政治。

緬甸軍政府領導人敏昂萊周一罕見對全國發表談話，表示軍政府將會重新舉行選舉，並將政權交給勝選者。他重申，去年11月的選

舉並不公平。

緬甸軍方本月1日以"選舉舞弊"為由對執政黨"全國民主聯盟"的民選政府發動政變，包括總統溫敏、領導人昂山素季在內多名執政

黨高層遭軍方逮捕。

這是武裝部隊總司令敏昂萊在政變後一周來首度發表電視談話，他辯稱，今天的軍政府與以往的軍政府不同，選派了合適的部長，而且外交政策維持不變，政治並鼓勵外國來緬甸投資。

敏昂萊重申軍方立場，表示軍政府將推行"真正而且有紀律的民主"，與以往的軍事統治不同。他說，選舉委員會必須改革，因為這個機構在去年選舉時以疫情為借口，沒有允許進行公平的競選活動。