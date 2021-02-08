馬克龍呼籲加速新興經濟體及發展中國家的疫苗接種

法國總統馬克龍周一與世衛總幹事譚德塞舉行視頻會談，馬克龍強調，應加速展開在新興經濟體及發展中國家的疫苗接種；世衛組織武漢專家小組今天將舉行新聞發布會。

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法新社消息，馬克龍在與譚德塞舉行的視頻會談中表示對貧窮國家及新興國家的疫苗接種現狀"感到擔憂"，馬克龍說，"顯而易見的是，必須加緊在貧窮國家，特別是非洲，以及新興經濟體疫苗接種行動。"

由世界衛生組織聯合流行病防範創新聯盟及全球疫苗免疫聯盟支持的COVAX計畫，旨在促進全球所有人公平獲得新冠疫苗。由於輝瑞等疫苗即將交付，有關的行動將在未來數周展開。

在日內瓦的譚德塞感謝馬克龍在這一方面的推動，他強調，在非洲及南美公平分配疫苗的重要性。

法國總統府愛麗舍宮周一表示，疫苗分配上的國際協作與疫苗的有效性對公共衛生安全同等重要，因為忽視新興經濟體將導致抗疫"全盤皆輸"。

馬克龍呼籲透過加強疫苗生產與向發展中國家的技術轉讓提高全球疫苗生產能力。馬克龍表示，中國和俄羅斯的疫苗“可以加入整體疫苗接種將是"一件非常好的事情”，但向世界衛生組織提供這些疫苗所有數據是至關重要的，以便世衛能夠對這些疫苗進行認證。”

另據法新社消息，世衛組織周一宣布，世衛派往武漢的新冠病毒溯源專家小組將在周二舉行武漢之行的新聞發布會。世衛稱，專家小組將結束為期4周的調查訪問，新聞發布會將與"中國同行"共同舉行。