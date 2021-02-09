中國出生率歷史性塌陷 1949年以來最低水平

中國當局2月9日公布的數據讓許多中國人感到驚訝，中國新生兒連續四年衰退，2020年新生兒更比上年度下降15%，這意味着北京當局2016年取締數十年強制計畫生育政策，全面開放二孩政策似乎絲毫沒有見效。

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中國公安部周二公布的數據顯示，中國2020年登記出生新生兒僅僅1003點5萬，比2019年下降超過170萬。同時，男孩多於女孩的趨勢繼續，在當年出生人口中，男孩529萬，佔52.7%，女孩474.5萬，佔47.3%。

中國國家統計局1月18日新聞發布會上，並未公開2020年出生人口數據，但一些地方政府公布的出生統計數據顯示，中國出生人口嚴重下滑，有些地方諸如台州和貴陽，人口下降高達百分之三十以上。

中國當局1979年推出強制性節育的“一孩”措施，進入2000年代後，人口明顯呈現老化，為挽救頹勢，避免落入“未富先老”國家陷阱，北京當局2016年開始推行生二孩政策。

但是，四年以來，中國新生兒出生率逐年下降，當局二孩政策明顯失效。2020年出生率甚至跌至中共1949年建政以來最低水平。有分析認為這是中國的住房成本和教育成本昂貴，導致育齡夫婦生兒育女意願不強。另外也與女性受教育程度越來越高，希望晚生孩子有關。

人口專家，美國威斯康星大學麥迪遜分校研究員易富賢在『大國空巢：走入歧途的中國計畫生育』一書指出，中國東北經濟從1980年佔全國比例的13.1%跌至2020年的5.0%，其中一個重要原因之一是這一地區的人口老齡化。他近日在社交媒體推特警告：“東北的今日就是全國的明日”。中國國家統計局數據顯示，2019年東北三省出生率僅僅0.61%，低於老齡化程度全球最高的日本，日本為0.68%。

易富賢表示：“中國的政治精英和知識精英（包括很多頂級經濟學家）也對人口老化這頭灰犀牛視而不見。當東北因為人口老化而率先出現經濟危機後，精英們對這種預警毫不在乎，而是創造性地找出一堆五花八門的理由來解釋，然後高高在上地指責東北，東北當局則是虛報經濟數據以掩蓋衰退的真相。”

法新社報道說，對中國公安部公布的新生兒數據，中國社交網絡對此討論熱烈，法新社引述網名微博評論：“登記出生的數字低於每年考大學的考生數字，人口老化將越來越嚴重”。還有網民說，“一個社會把生育孩子看作是件痛苦的事情，這個社會恐怕出了問題。”

與此同時，中國退休人員從現在起到2025年，將增至3億。