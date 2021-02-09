拜登終止特朗普政府與中美洲三國所簽阻止移民來美尋求庇護協議

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周六宣布，拜登政府已經暫停並開始終止特朗普政府與中美洲薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯三國的移民協議。

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特朗普政府於2019年7月與危地馬拉，2019年9月與薩爾瓦多和洪都拉斯分別簽訂協議，限制這些國家尋求庇護者在美國申請庇護，而是讓他們在原籍國尋求保護。

布林肯表示：暫停與這中美洲三國簽訂的庇護合作協議是"在加強該地區夥伴關係和合作的道路上邁出了第一步"。

布林肯在聲明中說：根據拜登總統的設想，我們已通知薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯政府，美國正在採取這一行動，以努力建立合作、相互尊重的方法來管理整個區域的移民。

布林肯周六宣布的終止協議的舉動旨在回應拜登總統上周公布的一系列改造美國移民制度的措施。這些措施包括成立一個工作組，讓在美國和墨西哥邊境失散的家庭團聚，以及提高接收難民年度上限。

在拜登宣誓就職前夕，就開始有大量洪都拉斯非法移民組成大蓬車隊，試圖衝破途經國的阻礙，向美國挺進。在離開洪都拉斯的大篷車移民隊伍中，一名成員告訴《國會山報》記者，“拜登將幫助我們所有人，讓我們獲得合法身份，讓我們的孩子和家人過上更好的生活。”

得克薩斯州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）周日在接受福克斯電視採訪時說，拜登總統自上任以來簽署的移民行政令，已有效地傳達了這樣一個信息，即開放美國邊境，這給得州帶來了風險。

亞利桑那州的治安官員也說，美國南部邊境的局勢正在惡化。該州皮納爾縣（Pinal County）副總警監托馬斯（Matthew Thomas）向記者們展示了最近非法移民越境進入美國的足跡。他說，邊境危機大約在2020年底開始再次出現，人販子和販毒集團期望總統拜登對邊境採取“放手”的政策。