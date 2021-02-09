澳門明接收大陸10萬劑藥苗明開始接種

澳門政府下午接收首批10萬劑由大陸國藥生產的新冠病毒滅活疫苗。儀式在澳門及珠海之間的跨境工業區通道舉行，社會文化司司長歐陽瑜出席。

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澳門衛生局局長李展潤表示，他於下星期二會接受第一針接種，儀式後會開始先為正在預約的醫護人員接種。至於到時澳門行政長官或其他主要官員會否在儀式上注射疫苗，他說目前仍在安排。

他又相信第一批10萬劑疫苗，最少可保證有5萬人能接種，足夠應付醫護以外的其他前線人員，例如在口岸、冷鏈運輸及賭場工作等，到時再視乎情況，開放給市民預約。

除了國藥疫苗，澳門第二批由復星供應的10萬劑疫苗，預計在3月前可以運抵澳門。

澳門衛生部門昨日分開兩個場次，向150名政府醫護人員介紹各類供應澳門疫苗的技術指引及接種流程，以及遇到不良反應的申報及處理，之後會與私營醫療機構醫護人員舉行同類講解。

澳門明早開始，為市民接種新冠病毒疫苗。當局表示，第一批獲安排優先接種的3類人群，包括醫護、口岸等前線抗疫人員。單位遞交了名單的人員，可即時登記預約接種，最快明早9時安排接種。

其他澳門居民，在明日中午12時後可以預約，最快在本月22日起接種。第三階段會開放予留在澳門的非澳門居民，具體時間稍後公布。

當局說，已經為接受新冠疫苗接種的人士購買保險，年齡由16至65歲人士，合約有效期一年。若接種疫苗後3個月內，因不良反應引致身故或嚴重殘疾，可獲保障額為100萬澳門元，65歲以上的保障額減半。

根據澳門政府最新公布，在澳門合法逗留的非澳門居民可自費接種，每劑收費250澳門元。獲免費接種的人群，除了澳門居民，還包括3類人士，即外地僱員、在澳門就讀的非本地學生，以及在囚人士。