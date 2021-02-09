緬甸軍方突襲民主聯盟總部 歐盟將出台針對緬甸軍方新的制裁措施

緬甸軍方周二晚間突襲昂山素季領導的全國民主聯盟位於仰光的總部；美國再次譴責緬甸軍方武力鎮壓反政變示威民眾；歐盟將出台針對緬甸軍方新的制裁措施。

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緬甸昂山素季領導的政黨"全國民主聯盟"兩位民選議員表示，緬甸軍方周二晚突襲全國民主聯盟位於仰光的總部。他們表示，10多名軍警強行進入全國民主聯盟總部。全國民主聯盟稍後在臉書網頁宣布："軍事獨裁者在晚上9時30分左右突襲並摧毀全國民主聯盟總部。"

而緬甸全國各地連日爆發示威，要求軍方釋放被扣押的國務資政昂山素季等官員及全國民主聯盟高層。在首都內比都，警方出動水炮驅散示威者並向天開槍示警。當地傳媒報道，警方所發射的是橡膠子彈，有至少4人中彈送院，有一男子胸部中槍，另有一女子頭部中彈，情況危急。

在第二大城市曼德勒，民眾無視禁止5人以上集會的禁令，繼續上街抗議。據報至少27人被捕，包括記者。

法新社報道，美國周二再次譴責緬甸軍方武力鎮壓示威民眾，並呼籲當局尊重人民的言論自由。美國國務院發言人普萊斯表示，所有的緬甸公民都享有言論，結社及和平集會的權利。美國呼籲軍方移交權利，恢復民選民主政府，取消所有的通信限制，並避免動員武力。

另外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周二表示，歐盟將出台針對緬甸軍方新的制裁，他強調，這些制裁措施不會傷及緬甸民眾。博雷利表示，歐盟正在研討所有的"選項"，新的制裁可能將鎖定屬於軍方的公司及個人。