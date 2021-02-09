菅義偉表示對中國實行《海警法》強烈關切

中國從2月1日起開始實行《海警法》，對在中國認為是“領海”的領域，不遵從海警局要求停船的命令等情況下，海警局可動用武器。日本對此十分緊張，日本首相菅義偉8日在眾院預算委員會會議上，就中國允許有關部門對外國船舶使用武器的《海警法》施行和中國海警艦在《海警法》施行後進入釣魚島水域表示，已向中國方面表示“強烈的關切”。

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菅義偉指出：由於中國《海警法》的實施，增大了東海和南海的緊張，對此我們完全無法接受。

日本官房長官加藤勝信在8日的記者會上，就中國實施可以動用武器的《海警法》和中國海警艦反覆進入釣魚島海域日本認為是“領海”的區域，並不斷要接近日本漁船等表示：連日來侵入我國領海，並要接近日本漁船，“實在令人遺憾，絕對不能容忍。”他還說明稱，不僅海上保安廳在現場海域反覆要求中方駛離，而且還通過外交渠道對中方提出了抗議。他強調：“將對尖閣諸島附近的警戒監視要做到萬無一失，冷靜而堅決地加以應對。”

日本防衛大臣岸信夫在眾議院預算委員會上，就中國方面的一系列動向指出：如果用海上保安廳的力量難以對應，那麼自衛隊將參與應對。他指出：如果遭遇相當於來自外部的武力攻擊，那麼自衛隊“將接受防衛出動命令，進行對應。”

針對中國《海警法》的實施，日本自民黨保守團體“保衛日本的尊嚴和國益之會”，2月2日提出緊急請願書，要求在釣魚島周邊實施自衛隊和美軍的緊急定期共同演習。