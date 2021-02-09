蔡英文：台美關係依然穩定願促成兩岸有意義對話

台灣總統蔡英文在今天最後一天上班日召開了國安高層會議，針對台美關係、兩岸情勢及全球疫情等做成四點結論。蔡英文重申，願在符合對等下，促成兩岸有意義對話，和平不是台灣單方面事情，關鍵鑰匙也在中國手上。

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蔡英文說，國安高層會議的第一點結論是，台美關係依然穩定，並沒有因為美國政權更替受到影響。她說，這段期間美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。她要求國安團隊，要持續和美國新政府、國會、以及朝野政黨、民間各界保持密切聯繫，維持最好的溝通狀態。在變動的情勢中，能掌握先機、實時且有效的反應之外，也能夠持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

第二點，蔡英文說，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升到印太區域，甚至是全球的焦點。台灣和相關國家保持密切聯繫，請台灣人民對台灣安全保持信心。

她提到一年多來對岸軍機軍艦在台灣周邊海空域頻繁活動，台灣除了會持續提升自身防衛戰力，因應各種新型態軍事作為的挑戰。也會透過對外溝通和交流合作，和各國共同為維護印太地區和平繁榮的現狀，做出最大努力。她重申，面對兩岸關係，台灣一貫的立場就是，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。疫情受到有效控制時，她期待，兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

蔡英文說：「只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。但我也要提醒，兩岸的和平，不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上，歷史經驗已經證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係並不會有什麼幫助。在歡慶華人世界共同的傳統佳節時，我們也要在此，祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定」。

另外，蔡英文也提到，從立百病毒的例子來看，未來台灣也可能面對新型病毒不斷出現的挑戰。因此她在會中，請副總統賴清德與前副總統陳建仁共同主持一項計畫，針對未來病毒及疫病發展情勢，做整體的了解評估，並在中研院及國衛院協助下，提供行政部門做先期部署的指引。 蔡英文：台美關係依然穩定願促成兩岸有義意對話

台灣總統蔡英文在今天最後一天上班日召開了國安高層會議，針對台美關係、兩岸情勢及全球疫情等做成四點結論。蔡英文重申，願在符合對等下，促成兩岸有意義對話，和平不是台灣單方面事情，關鍵鑰匙也在中國手上。

蔡英文說，國安高層會議的第一點結論是，台美關係依然穩定，並沒有因為美國政權更替受到影響。她說，這段期間美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。她要求國安團隊，要持續和美國新政府、國會、以及朝野政黨、民間各界保持密切聯繫，維持最好的溝通狀態。在變動的情勢中，能掌握先機、實時且有效的反應之外，也能夠持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

第二點，蔡英文說，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升到印太區域，甚至是全球的焦點。台灣和相關國家保持密切聯繫，請台灣人民對台灣安全保持信心。

她提到一年多來對岸軍機軍艦在台灣周邊海空域頻繁活動，台灣除了會持續提升自身防衛戰力，因應各種新型態軍事作為的挑戰。也會透過對外溝通和交流合作，和各國共同為維護印太地區和平繁榮的現狀，做出最大努力。她重申，面對兩岸關係，台灣一貫的立場就是，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。疫情受到有效控制時，她期待，兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

蔡英文說：「只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。但我也要提醒，兩岸的和平，不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上，歷史經驗已經證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係並不會有什麼幫助。在歡慶華人世界共同的傳統佳節時，我們也要在此，祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定」。

另外，蔡英文也提到，從立百病毒的例子來看，未來台灣也可能面對新型病毒不斷出現的挑戰。因此她在會中，請副總統賴清德與前副總統陳建仁共同主持一項計畫，針對未來病毒及疫病發展情勢，做整體的了解評估，並在中研院及國衛院協助下，提供行政部門做先期部署的指引。