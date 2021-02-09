西班牙累計確診突破3百萬

西班牙衛生部周二稱，西班牙感染新冠病毒累計確診突破300萬例。而英國新增超過1萬2千人確診。入境英國旅客將需到酒店隔離。德國計畫延長封鎖措施到本月底。

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西班牙周二新增確診1萬6402例，西班牙衛生部門稱，西班牙單日新增766人死亡，創去年4月以來單日新高，累計63000多人死亡。

西班牙衛生部長達利亞斯表示，重症監護病房床位佔有率到本周末將達到"高峰"，醫院承受的壓力令人堪憂。西班牙政府表示，將延長對英國、南非、巴西的航空旅遊限制到下月2日，以防止變種病毒傳入，與鄰國葡萄牙的邊境管制措施也會延長到下月1日，相關措施禁止非必要旅遊，但醫護人員、貨車司機及跨境工作的人士可獲豁免。

另外，英國新增確診1萬2364人，這是去年12月8日以來最低數字，新增1052人死亡。截至周一，超過1260萬人已經接種首劑新型冠狀病毒疫苗。

英國衛生大臣漢考克表示，下周一起收緊邊境管制措施，要求從最高風險國家及地區抵達英格蘭的人在指定酒店隔離，旅客出發前要先預訂指定酒店的房間，當局會安排保安在酒店駐守，以防範變種新型冠狀病毒傳入。漢考克表示，已與16間酒店達成協議，提供約4600間房間作隔離之用，任何人在入境申報時，意圖隱瞞去過有關高風險地區，將面臨最高10年監禁。

另據報道，德國總理默克爾與國會保守派議員舉行會議，消息透露，德國政府計畫將現時的封鎖措施延長到本月底。默克爾與16個州的州長舉行會議，討論自去年12月中收緊的封鎖措施。與會者引述默克爾表示，希望優先放寬小學、幼稚園、理髮店及零售商店，但首要目標是希望避免再度收緊封鎖措施。

德國近日的確診人數雖然下降，但外界關注變種病毒的感染正在上升。默克爾向與會者表示，德國的確診病例中，英國首次發現的變種病毒每十天就會增加一倍，並預計將成為德國的主流病毒。