黎智英不準保釋須繼續還押

律政司就壹傳媒創辦人黎智英的國安法保釋案件上訴，終審法院上周一開庭聽罷陳詞後，於今早10時頒下判詞，裁定律政司上訴得直，撤銷保釋，黎智英須繼續還柙。首席法官張舉能簡短宣讀結果後表示，黎可以重新申請覆核總裁判官拒批保釋的決定，但不會由終院處理。黎智英的代表律師透露，會重新向高等法院提出保釋申請，需時準備相關文件，有關聆訊排期有待法庭決定。

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黎智英今早由囚車押送到終審法院。9時45分，黎智英在6名懲教人員陪同下步出囚室，在犯人欄內就坐。他甫出庭便與家人及到庭聲援支持者揮手，並一如既往做出心心手勢。

法官宣讀裁決後隨即散庭，黎的家人、泛民人士等即上前圍住犯人欄、隔住玻璃與黎道別，黎兩手一攤，擺出狀似無奈的手勢，又一一與家人道別，最後擺出心心手勢。有人大叫“jimmy加油”、“黎生加油”，黎的女兒散庭後難忍傷心，與女親友相擁，其他人見狀安慰“撐住”、“加油”。

案件由五名國安法指定法官審理，包括終院首席法官張舉能、常任法官李義和霍兆剛、非常任法官陳兆愷和司徒敬，是張舉能就職首席法官以來處理的首宗案件。

去年12月黎智英先後被控串謀欺詐和勾結外國勢力罪，兩案提堂均由總裁判官兼國安法指定法官蘇惠德處理，黎被拒絕保釋。12月23日，還柙廿日的黎成功向高等法院國安法官李運騰申請保釋，及後律政司就黎的保釋向終院提上訴，至12月31日終院下令重新將黎還柙，暫時維持總裁判官拒批保釋的“原狀”，至上周一聽取陳詞。

本案的上訴議題在於國安法第42條的詮釋。條文規定，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋。律政司主要上訴論點，是法官衡量“充足理由”時不能考慮施加保釋條件，因沒任何條件可消減危害國安風險，“一次也不能承受”。

另一議題是第42條批準保釋門檻，是否應以“不準保釋”為考慮起點，有別於預設准予保釋的一般原則。律政司認為，法官李運騰忽視條文用字的特別之處，處理首宗國安案件“唐英傑案”時，錯將第42條標準與一般保釋法例視作大致等同，不夠重視國安元素。黎智英一方力陳，為彰顯國安法保障自由和奉行無罪假定，須將第42條詮釋為預設准予保釋。