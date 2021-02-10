世衛專家小組推薦使用阿斯利康疫苗 全球新冠病例總數已連續四周實現下降

世界衛生組織一個專家小組周三表示，推薦使用牛津大學與阿斯利康藥廠共同研發的新型冠狀病毒疫苗。世衛稱，全球新冠病例總數較上周下降17%，已連續四周實現下降。

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世界衛生組織“免疫戰略諮詢專家組”周三針對由阿斯利康公司和英國牛津大學共同研製的新冠疫苗發布臨時使用建議，表示雖然有研究指出該疫苗對南非報告的變異新冠病毒所引起的輕度至中度感染有效性“顯著降低”，但間接證據顯示，該疫苗對重症依舊具有保護作用，因此仍然建議在已經出現變異新冠病毒的國家進行接種。

世衛專家小組認為，阿斯利康疫苗安全及有效可以被廣泛使用，包括出現變種病毒的國家使用，建議接種疫苗的人士，分隔8至12星期注射兩劑疫苗，65歲以上的長者也適合接種。

雖然阿斯利康疫苗被指對南非出現的變種病毒效力存疑，但小組負責人克拉維奧托表示，現時有大批染病的人死亡，看不到不推薦這款疫苗的原因。

世衛另一個工作組稍後會開會，預計到本月中會決定是否授權緊急使用這款疫苗。

另外，世衛組織周三表示，上周，全球報告的新冠病毒感染者總數為310萬，較前一周下降17%，迄今已連續四周實現下降。

世衛組織表示，這是世界自去年10月26日以來報告病例數量最少的一周，該組織在全球的六個區域均實現了病例數量下降，且有五個區域的降幅超過10%，其中非洲降幅最大，為22%、歐洲降幅19%、美洲17%。

世衛組織稱，全球新冠病毒死亡人數也連續第二周實現下降，上周共報告死亡人數8萬8000人，與前一周相比減少10%，除西太平洋地區的死亡人數基本持平外，其他區域的死亡人數均出現下降。