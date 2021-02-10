國際學者聯署呼籲習近平允許郭飛雄前往美國

中國著名異議人士郭飛雄1月28日前往美國時在上海機場被拘押，之後與外界失連，他的妻子張青在美國患重病，繼續照料。包括法國漢學家百夏，侯志明，潘鳴嘯，學者張輪，美國漢學家林培瑞，黎安友，學者夏明，藤彪，澳大利亞學者馮宗義等在內的全球四十多位學者今天周三發表聯名公開信，呼籲中國主席習近平，總理李克強給郭飛雄放行。

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公開信寫道：郭飛雄以其在中國促進法治的努力而廣受尊敬。2021年1月28日，他在上海浦東機場正要登機飛往美國時，被攔截。此後不久，外界再也無法聯繫上他。據此，我們相信他已經被中國政府機構拘押。

他的妻子張青需要其丈夫的支持，來面對一場嚴峻的健康挑戰。我們請求您們的政府允許楊茂東赴美。

癌症手術後在美國接受化療的郭飛雄的妻子張青周二接受了法廣的短暫的電話採訪，她在訪談中呼籲中國當局允許他們夫婦團聚，她說：“非常希望郭飛雄能夠來美國，因為首先郭飛雄是一個自由人，他不應該受到任何行動的限制，第二，我的病確實非常嚴重，剛剛做完手術之後癌細胞又擴散到肝和胰不為，可能還必須作二期手術，醫生的診斷不太樂觀，我現在面臨十分沉重的壓力，在這樣的時刻我非常需要他。希望中國政府本着人道出發，允許我們夫婦團聚。“

郭飛雄，原名楊茂東，早期參加八九六四民運活動，曾經積極參與太石村等多個民間草根維權活動並且因此而兩度遭到當局的長期監禁，2019年獲釋。他的妻子張青早期同兒女從泰國輾轉出境赴美避難，2009年11月獲美國批准政治庇護。