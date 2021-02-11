“咒罵林鄭死全家”網台主持被控國安法不得保釋

D100網台主持傑斯去年網上發起眾籌，及後遭警方國安處以洗黑錢及資助分裂國家等罪名拘捕，一度獲準保釋候查。惟國安處日前再次拘捕傑斯，指他擔任網台節目主持及演講期間，意圖引起市民憎恨藐視中國政府或港府。傑斯被控四項作出具煽動意圖的作為罪，今日出庭，申請保釋被拒，還柙候訊。據知，控方指控圍繞被告四天的網上言論，包括聲言期望“林鄭死全家”、對共產黨作出不當批評，及以負面言詞形容五星紅旗。

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案件於本周一首次提堂，當日傑斯因病留醫，缺席聆訊，至今午出院後，立即被帶上西九龍裁判法院應訊。控方指警方仍需時調查，要求押後案件，並引用終審法院昨天頒下黎智英案的判詞，反對傑斯保釋。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至5月10日再訊，並拒絕傑斯的保釋申請。

控方表示，警方仍需時調查大量涉及被告的片段、言論以及財務資料，要求押後案件。控方又引用昨日終院撤銷黎智英保釋的判詞，反對讓傑斯保釋。控方聲言，本案控以煽動意圖行為罪，涉及危害國家安全的行為，根據昨日終院的判詞，本案可運用國安法第42條，反對被告保釋。

蘇官認為被告沒有充份理由不會繼續實行危害國家安全的行為，加上有重犯及不依期歸押的風險，拒絕傑斯的保釋申請。辯方表示不會於8日內申請保釋覆核。

原名尹耀升的傑斯（52歲）報稱任職網台主持，被控四項具有煽動意圖行為罪，違反香港法例《刑事罪行條例》。他被指於去年8月8日，連同他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

傑斯另被指於去年8月15日、9月5日及10月10日，連同其他人作煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

指控包括以不當及扭曲的言詞批評國家政權

據了解，控方指本案的煽動意圖行為，涉及危害國家安全。被告被指於去年8月8日、即有外國向國家及本港實施制裁的翌日發表言論，揚言希望行政長官“死全家”，以泄心頭之憤；又指制裁只是小小懲戒。據了解，控方指片段有不少觀看人數。

被告另被指於去年8月15日表示希望香港人借鏡烏克蘭革命，令到“林鄭着草”，屬於露骨地暗示他人使用武力達到非法目的。

被告又被指於9月5日公開支持民主派35+攬炒十步曲，並號召他人參與去年9月6日反對國安法及押後立法會選舉的遊行。被告又於節目內聲稱希望港人及內蒙古獨立為族群，又對共產黨作出不當批評，顯然仇視國家及港府。被告另被指於10月10日以負面言詞形容五星紅旗，以不當及扭曲的言詞批評國家政權。

除控罪所指的內容外，指控另包括被告40條網台片段，指被告煽動他人企圖推翻共產黨，並鼓吹他人使用武力例如掟汽油彈；另涉及實行私了行為、支持公民抗命、支持香港獨立及台灣自決權、支持35+否決財政預算案、有實則行為及組織讓犯

社民連的長毛梁國雄、黃浩銘、吳文遠及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機今日均有到庭旁聽。傑斯甫步出囚室，多人從座位站起高呼他的名字。聆訊期間，傑斯雙眼通紅，眼泛淚光，又向旁聽席方向舉起心形手勢。傑斯的女兒不住哭泣，聆訊結束後更步近羈留室，向傑斯不斷高呼“老竇”，又將手放在心口上。