富可敵國馬雲懷疑拖欠3000萬工程數

中國人一般而言欠債不過農曆年，但根據蘋果日報報道，富可敵國的馬雲，似乎有點向是年關難過。壞消息不斷的馬雲，近日再添一宗拖數指控！其位於山頂白加道22號獨立屋，自2019年8月動工擬重建一幢4層高洋房，總樓面面積達12,680方呎，至今即將完工，已進入“驗樓”階段，惟該項由“保華建業”承建的工程，被指拖欠逾3000萬工程費，當中包括建築材料費及工人的薪金。

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還有兩天就是農曆新年，但有地盤判頭聲稱遭拖欠3千萬工程費，恐無錢過年。被指拖數的竟是曾連續三年膺中國首富的阿里巴巴創辦人馬雲，他於2015年以天價15億元購入的山頂白加道22號“行宮”即將竣工，惟工程費疑拖欠半年未找數，約30名地盤工及判頭連日上門拉橫額追討，更苦訴：“二判話今年一定沒糧出！”

馬雲去年10月底曾公開發表“中國金融基本上沒有系統”言論，其後去年11月初螞蟻集團便上市觸礁，同時遭監管機構圍攻，馬雲本人更神隱多個月未有公開露面，就連其製作的真人騷電視節目“Africa’s Business Heroes”（《非洲商業英雄》），作為評審的他竟缺席。一直至今年1月，馬雲始以視像形式露面，但其本人行蹤一直成疑，引起外界關注。

壞消息不斷的馬雲，近日再添一宗拖數指控！其位於山頂白加道22號獨立屋，自2019年8月動工擬重建一幢4層高洋房，總樓面面積達12,680方呎，至今即將完工，已進入“驗樓”階段，惟該項由“保華建業”承建的工程，被指拖欠逾3000萬工程費，當中包括建築材料費及工人的薪金。

“上個星期我哋嚟過，保華出嚟調停，講到一定要我哋有錢過年，昨日（本周二）已經年廿八，大佬，錢呢？”一名判頭超哥聲稱作為大判的“保華”不理工人死活，由去年8月拖糧半年，令數十工人陷於“沒錢過年”的困局，故一眾工人及判頭分別於上周二（2日）及昨日（9日），手持橫額到地盤外抗議。

據超哥所知，“保華”於上月底曾向二判開出一張250萬元的支票，再分給三判十多名判頭，每人僅分得約25萬元，卻只夠支付工人約一個月薪金。有良心判頭為免工人“冇錢開飯”，幾個月來一直墊支人工，但至今已“墊無可墊”，“墊曬啲錢而家輪到自己冇錢開飯囉！”單是超哥已被拖數近100萬元。

雖然“保華”上周曾向二判“拍心口”保證找數，好讓判頭和工人有錢過年，惟對方一直以“未對齊文件”為由拒發工程費，遂眾人於“年廿八”再上門追討，並拉起橫額“大判半年無糧出 工人等死”、“卑鄙奸商 還我血汗錢”。其中一名管工陳先生稱，日前收到二判消息，“今年過年一定冇糧出”，擔心不已：“今日出張支票畀我，我都可以過年前過到數，而家乜都冇。”

《蘋果》透過阿里巴巴向馬雲了解，惟截稿前未獲回覆，而“保華建業”則否認事件，聲稱工程費已從業主全數收取，亦向轄下的分判商支付，並無拖欠工程費。

翻查資料，該位於山頂白加道22號的獨立屋，前身為比利時領事官邸，2002年由電訊盈科前副主席袁天凡與妻子、前恆生銀行副董事長兼行政總裁李慧敏以1.6億元購入，並以離岸公司ALATINI GROUP LIMITED名義持有，有指其後以“賣殼”方式售予馬雲，洽購價逾15億元，貴絕全港。