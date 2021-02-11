拜登與習近平農曆年前通電話

美國總統拜登和中國國家主席習近平美國時間周三晚（香港時間周四早上）通話，是拜登就任美國總統後首次與習近平對話，席間拜登向習近平表達對中共打壓香港民主派人士的關注。

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與中國領袖接觸，亦是習近平去年三月與前總統特朗普通電後，接近一年來首次再度與美國總統通話。在對話中，拜登強調關注北京對香港民主派人士的打壓、不公平的經濟措施、新疆的侵犯人權行為，以及在區內的獨斷的行為，例如對台灣的行動。兩人亦就武肺疫情、氣候變化，以及防止武器擴散等問題交換意見。

另外，拜登周三到訪國防部，是上任後首次。他宣布國防部成立專責小組，即時檢討應對中國挑戰的戰略，檢討範圍涵蓋情報、科技、軍力態勢、美國在印太地區的軍事足跡等。小組由15位文武官員組成，由奧斯汀的的首席中國顧問瑞特納（Ely Ratner）領導。瑞特納曾是曾是拜登的副國安顧問。小組會在四個月內向國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）提交評估報告及建議。

拜登政府審查中資科企保安風險 阻TikTok出售美國業務

另外，拜登政府亦繼續前總統特朗普企圖封殺字節跳動旗下TikTok美國業務的行動，《華爾街日報》引述知情人士指出，字節跳動旗下TikTok美國業務，原計畫出售給甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart Inc.），惟遭到無限期擱置，原因是美國總統拜登就中資科企的潛在保安風險進行全面審查。

拜登說，應對關乎中國的事，須所有政府部門、國會兩黨及盟友通力合作，“這是我們應對中國挑戰並確保美國人勝出將來競爭的方式”。

美日關注中國“日益獨斷行徑”

另外，美國國務院發言人普萊斯周三表示，國務卿布林肯與日本外相茂木敏充，對中國在釣魚台海域日益獨斷的行徑表示關注。

中國授權海警執法時對外國船隻動武的《海警法》本月1日實施後，中國海警船連續在上周六和周日駛入釣魚台列嶼周邊海域，日方發現後派出巡邏船警戒，並要求中國海警船離開。日本政府向中方提出抗議。