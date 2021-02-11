日本首相菅義偉給在日華人華僑拜年

在辛醜牛年春節即將到來之際，日本內閣總理大臣菅義偉給在日華人報刊《中文導報》和《東方新報》發來春節賀詞，通過這兩家華文媒體向在日華僑華人致以春節的問候，給在日華人拜年。

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這是繼2008年福田康夫首相之後，第7位日本在任首相、第13次向在日本華僑華人致以春節問候。

菅義偉首相在“新春賀辭”中指出：日本各界華人華僑朋友們：謹此致以2021年春節的問候！

我於去年就任第99任內閣總理大臣以來，曾同習近平國家主席等多國領導人舉行了電話會談。日中關係的穩定發展，不僅對日中兩國，而且對地區及國際社會而言亦具極其重要意義。日方願與中方一道繼續承擔應對地區和國際社會所面臨共同課題之責任。

當前我國正在全力以赴抗擊新冠病毒，希冀能夠早日使一切恢復，為大家帶來安心與希望。

長期以來，華人華僑為發展日中關係發揮了聯通兩國的橋樑作用。藉此，向廣大朋友們表示感謝。最後，祝福大家在新的一年裡如意吉祥、欣欣向榮。

日本國內閣總理大臣 菅義偉

在安倍晉三任總理期間，曾8次向在日華人華僑致以春節的問候，給在日華僑、華人拜年，由於希望更多的中國遊客來到日本，並希望改善停滯的日中關係，因此其春節祝詞和菅義偉的春節祝詞相比一般文字更多，更加熱情洋溢，相比之下菅義偉的春節賀詞相對簡單而沒有熱情。