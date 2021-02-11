習近平統治十年 周永康如影隨形

習近平掌權快十年，但是，“周永康薄熙來的餘毒還沒有肅清”？中紀委2月8日宣布，中國公安部存在“肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等餘毒影響不到位”的問題，公安部是中共保江山的“刀把子”，居然早已入大獄的前政法沙皇的陰影至今不散？

廣告 繼續瀏覽後續

過了兩天，中紀委國家監委10日發出的又一個消息是，上海市副市長兼公安局長龔道安被“雙開”，他的罪名是，“嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律”。最重要的可能是違反了習近平畫定的一個界限，就是凡是他上台後繼續“違反紀律”或者“不臣服”的就被視為“不收手”，“不收手”有點黑道說法，龔道安觸犯了天條，嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，“且不收斂，不收手……性質惡劣”。如此，龔道安成了19大以來，上海落馬的首個“副部級老虎“。

但是香港『明報』透出了一個消息：龔道安所涉嚴重違紀違法的原因，是在他擔任公安部十二局局長期間犯下的。而這個十二局是中國公安系統的科技偵察機構，專職對有關重大案件進行監聽、追蹤、定位。

這就回應了前面提到的中紀委宣布的中國公安部存在“肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等餘毒影響不到位”的問題。現在無法證實龔道安到底在中國公安部負責偵察監聽時做了什麼，偵察到什麼樣的“核心秘密“，為什麼他的偵察工作最後引起最高當局的警覺？

龔道安之前，中國公安部副部長孟宏偉、孫力軍，重慶市公安局局長鄧恢林先後落馬。重慶，這個曾經是在習近平接近上位時期敢於出面挑戰的薄熙來統治過的南方大都市，自薄熙來被下獄後，已有王立軍、何挺，鄧恢林三任公安局長落馬。薄熙來的繼任者，曾被視為未來總理接班人的孫政才在19大開幕前幾個月也被清除。

這一年多來中共當局抓了好幾位公安局長和政法委系統的幹將，令人生疑的是，中共內部這麼多的“壞人”出在要命的政法系統，怎麼回事？有分析指出，與其說政法系統壞人特別多，不如說習近平對“刀把子”始終不放心。周永康當年公開的罪名是貪腐，一如中共所有被打倒在地掃地出門的老虎們。當時中共政治局共有九常委，時稱九龍治水，周永康這個掌握生殺予奪大權的政法王是相當有威懾力的。習近平上台後，為以防萬一，大大削弱了中央政法委的地位。但是，陰影不散，習近平對政法系統始終存着警惕，分析認為這就是為什麼習不斷地要在政法委系統”抓壞人“，為的是絕對控制刀把子，清除任何可能的危險或威脅。

隨着20大會期日益臨近，習近平將打破中共十年一換中共最高領導人的“黨規”，在20大以及20幾大上繼續掌握最高權力。表面上看，習掌握了所有的大權，20大繼續當總書記已被視為是“當然延續”，但是，權力到達頂峰的時候，像皇帝一樣很孤立，習需要不斷地預防他在兩年前特彆強調的“黑天鵝”和“灰犀牛”的出現。

一系列的跡象顯示習近平並不安寧。1月27日，中央電視台罕見超時播送習近平在中共中紀委第五次全會閉幕上的講話，習在會上對中紀委發重話，特彆強調要對政法系統腐敗嚴懲不貸。有分析認為，習近平這是要中紀委這個當代錦衣衛，為他進一步清洗黨內反對力量，二十大順利過渡保駕護航。

中紀委、中共組織部一月份聯合下發『關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知』，明確提出“十禁“，就被分析認為習近平已啟動20大籌備工作，開始他後續權力布局。香港中文大學歷史系教授林和立對美國之音表示，提出”十禁“就是與習近平明年20大的權力布局有關，是要幫習”立威“，”消除雜音“，”進一步鞏固習近平的實力“。

這是習在政治層面的布局，落實到具體執行上，還是要由政法系統的力量去完成清除阻礙他的計畫的絆腳石，擁有一支可靠的“刀把子“就顯得至關重要，但是，從習近平不斷地在政法系統清洗來看，周永康、薄熙來陰影不散，習對這支“刀把子”隊伍始終不敢掉以輕心。