除夕日：德語媒體瞻望中國

中國的除夕日，德語媒體對中國的報道饒有趣味。

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維也納日報發表評論文章，標題是《中國：強壯如牛》。《新德國報》的報道標題是《中國：沒有團聚的牛年》。

《明鏡》周刊也關注了除夕和春節。該刊報道說：今年除夕沒有家人團聚，這在中國幾乎是不可想象的事，但是新冠大流行讓成千上萬人的旅行計畫泡了湯。

N-TV電視台也關注了中國春節的到來。該台報道說，中國人本來全都要回家團聚，但政府想出了個主意，讓人們因為新冠就地過年。政府為此給人們提供免費電影和免費電話。政府的各種招數還挺管用。中國的火車旅行和飛機旅行預訂減少了80%。

《法蘭克福彙報》關注了中國的生育率下降問題。儘管中國廢除了一胎政策，並做了多方努力，但中國的生育率還是在下降。未來是，人們的教育水平很高，但沒有孩子。這對中國來說，是一個人口發展的定時炸彈。

美國總統拜登選在中國除夕日和中國國家主席習近平通電話，正好給習近平提供了一個路面的機會。《南德意志報》報道說，在和習近平的第一次電話會晤中，拜登批評了中國。拜登對中國的強迫性和不公平經濟手段以及中國人權問題等表示憂慮。習近平則反對他人干涉內政，要求避免衝突和對峙。他呼籲中美共同合作，相互靠近。美國將如何應對中國，也將影響到歐洲的態度。

德國電視一台報道了中國春節的氣氛和傳統，說，因新冠大流行，大型家庭聚會在很多地方都不會舉行。但牛年讓人們期待豐收和幸福。零售店全都抱有很大的期待。髮廊年初可就沒錢賺了。因為，根據中國的迷信說法，年初去剪頭髮的人，他的福氣跟着會被剪掉。