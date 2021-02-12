傳美國擺臉色 柬埔寨暫停與中國聯合軍演

柬埔寨國防部長狄班宣布暫停與中國之間的聯合演習。消息說，表面上的理由是疫情期間必須減少開支，但該國反對派人士認為此舉是為了避免激怒美國新政府。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合新聞網今天報道說，看美國臉色？柬埔寨暫停與中國聯合演習。柬埔寨國防部長狄班（Tea Banh）日前宣布暫不舉行與中國之間的聯合軍事演習，表面上的理由是疫情期間必須減少開支，但該國反對派人士認為此舉是為了避免激怒美國新政府。

柬埔寨與中國自2018年起，每年舉行“金龍演習”。今年原定於3月13日至27日在貢布的第70旅軍事訓練學校舉行，兩國將投入約3,000名軍人實彈操演裝甲車和排雷設備等訓練。去年3月疫情在全球爆發，局勢兇險，當時許多人擔心跨國聯合演習會使病毒因此傳入柬埔寨，狄班卻斥責這種見解，照常舉行演習。

該報道稱，被當局查禁的“柬埔寨國家救援黨”（Cambodia National Rescue Party）副主席楊才英（Eng Chhai Eang）駁斥狄班為了省錢而不舉行聯合軍演的說詞，指出演習的相關經費都是中國人出的。他認為，真正的原因是柬埔寨當局想討好美國新政府，不願意讓白宮認為柬埔寨一面倒向中國。

據該報道，2017年11月柬埔寨最高法庭下令查禁“柬埔寨國家救援黨”後，西方對柬埔寨的捐助與貿易投資就中斷了。中國的資金雖然流入柬埔寨的房地產、農業和娛樂業，但中資的不道德商業行為和中國居民的不正當行徑，卻經常使柬埔寨人感到憤慨。許多公務員也拒絕接種中國提供的新冠肺炎疫苗。