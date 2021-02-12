台灣駐美代表蕭美琴進入美國國務院會晤代理助卿金成

台灣駐美代表蕭美琴十日進入美國國務院，拜會主管東亞暨太平洋地區事務的代理助卿金成（Sung Kim），國務院東亞局事後在推特發布兩人合照表示，美國正在深化與台灣的關係，並形容台灣是「民主領頭羊以及重要的經濟和安全夥伴」。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院東亞局公布的兩人合照，背景玻璃反光出，拍攝地點有一面照片牆，上頭是歷任亞太助卿的照片，顯示這是在國務院內，助卿與副助卿辦公室外的會客接待處；對比去年七月，中華民國前任駐美代表高碩泰離任前和蕭美琴到任後，都在同一地點與當時的亞太助卿史達偉合照。

中央社報導指出，蕭美琴對進入國務院拜會官員相當低調，只證實，這是首度拜會金成，就雙方關注議題交換意見，並沒有證實會面的地點。

蕭美琴透過推特表示，兩人的話題包括雙方共同利益，以及反應台美強健廣泛夥伴關係的種種議題。

台灣總統蔡英文在小年夜前一天發表談話時曾提到，願在符合對等原則下，促成兩岸有意義對話。今天是大年初一，台灣前總統馬英九被媒體問到，對蔡英文談話的看法時表示，這是不夠的，他當場提出三點和疫情有關的建議，呼籲蔡英文藉此向大陸釋出善意。

馬英九呼籲，蔡英文、行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，不要再稱呼新冠肺炎為武漢肺炎，因為世界衛生組織已經定名為新冠肺炎，美國前總統特朗普講「中國肺炎」也被認為是種族歧視的說法。

馬英九說，(原音)「第二點，11年前，兩岸曾簽訂「海峽兩岸醫療衛生合作協議」，其中有一章專門講防疫傳染病的，這部分應該儘快推動；第三點，如果大陸願意提供台灣疫苗，不要馬上拒絕。」

台灣總統蔡英文今天一早則到台北市中正第二分局，感謝他們對總統府的保護和照顧，也感謝所有警察因應疫情，支持指揮中心的疫調工作。另外，蔡英文也前往中華電信三重客服中心慰勉1922疫情通報及諮詢專線的值班同仁，衛福部長陳時中、疾病管制署署長周志浩陪同出席。