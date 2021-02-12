拜登與習近平兩小時通話 專家怎麼看？

美國總統拜登於美國時間2月10日晚與中國國家主席習近平進行了上任後的首次通話。美中關係專家認為這次通話顯示了拜登很清楚他面對的中國已經與過去不大相同，不過他領導下的美中關係將同時包含對立與合作。

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據美國之音今天報道稱，專家解讀拜習通話: 新美中關係合作與對立並存。據白宮發布的新聞稿顯示，拜登在與習近平的對話當中直接談到了香港和新疆的人權問題，以及中國對台灣的威脅。這與拜登在擔任奧巴馬副總統的時候的態度相比更加強硬。拜登在去年8月競選期間直接把中國對待新疆維吾爾人的方式叫做“種族滅絕”。拜登幾天前也評論中國領導人習近平“骨子裡沒有民主”。

據約翰·霍普金斯大學中國研究項目主任安德魯·莫沙(Andrew Mertha)認為，包括這次通話在內，拜登的一系列言行透露出他很清楚自己所面對的是一個已經與過去大不相同的中國。

安德魯·莫沙說：“中國正不斷在國際關係中扮演更顯眼的角色。所以今天的中國與奧巴馬政府執政之初的中國相比，是一個更大的國際性競爭者。”

安德魯·莫沙認為，與特朗普政府相比，拜登政府採取的外交戰略更為熟悉和直接，但這並不代表拜登的對華政策內容也會回到過去。他說：“我們必須意識到中國的位置已經變了。我想拜登政府知道這一點。有些人評論說拜登與習近平的這次電話比他們上一次的互相交流要冷淡得多，我認為這是完全合適的。”

除了對中國在人權和台灣問題上的批評，拜登也在通話中表示了要在氣候變化這樣的問題上進行合作。拜登在競選時期和上任後簽署的行政命令中都把氣候變化當作是他執政中要面對的首要任務之一。

不過他的氣候特使、前國務卿克里此前明確表示美國不會因為想要與中國在氣候問題上合作就放鬆在其他領域對中國的施壓。人權觀察中國部研究員王亞秋贊成這樣區別對待的方式。

王亞秋說：“在氣候變暖上看氣候變暖怎麼合作，在新疆問題上(看怎麼做)。” 王亞秋贊成拜登政府以應對氣候變化為工作重點之一，不過她也表示可以理解一些人對拜登會因為氣候問題而在人權上對中國妥協的擔憂。

拜登總統在上任三周後才與習近平進行這樣的第一次通話，美國之音採訪的美中關係領域的專家對拜登在就職這麼長時間後才與習近平對話有不同理解。

據美國之音稱，有人認為，這透露出美中關係與過去比已經進一步惡化。也有人認為，因為美中關係比過去任何時候都更加重要，所以雙方都對這次通話做了更長時間的準備。

不過，莫沙教授從美國外交政策的大框架來看待這個問題。他認為，優先與盟友通話，隨後才與中國領導人通話，符合拜登想要在國際舞台上重新團結盟友的戰略。莫沙說：“拜登的優先任務是讓傳統的盟友安心，在特朗普之後，他們熟悉打交道的美國又回來了。”