日媒指新英日同盟成型 中國難進CPTPP

中國在去年11月表態將“積極考慮加入‘全面與進步跨太平洋夥伴關係協定’(The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)”。無獨有偶，英國也在本月1日正式提出申請加入CPTPP。這兩件事可能不是相輔相成，而是互相排斥。《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）今天刊登該報資深編輯中澤克二（Katsuji Nakazawa）撰寫的分析，指出英國正在與日本組成新的同盟，阻止中國加入CPTPP。

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據聯合新聞網今天引述日經報道文章，指新英日同盟成型，中國難進CPTPP。消息說，中國想加入CPTPP，將受到英日聯手阻擋。

據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）資深編輯中澤克二今天指出，中國某位外交專家已經發現，英國脫歐之後政策可能會阻礙北京的亞太戰略。

英國和日本之間目前形成一種新的“准同盟”（quasi-alliance），讓人聯想到1902年到1923年的“英日聯盟”。據中國專家說：“舊的英日同盟不僅旨在對抗俄羅斯，而且還有一個隱藏的議程，就是要遏制中國的民族復興。...藉由再次與日本聯手並建立准盟約，英國現在正試圖阻止中國向前邁進。” 據外交政策專家說，英國申請加入CPTPP對北京是一個打擊。日本張開雙臂歡迎英國的申請。如果被承認，英國將是CPTPP自2018年生效以來的第一個新會員國。

據《日經亞洲評論》資深編輯中澤克二稱，“跨太平洋夥伴關係”原本是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）任內推動，用意要抑制中國的國際平台。特朗普（Donald Trump）上任後旋即退出，當時的日本內閣總理大臣安倍晉三接手領導，終於成立“ 全面與進步跨太平洋夥伴關係協定”（CPTPP）。拜登接替特朗普後，面對國內反對，也無法輕易重返TPP，這對中國的亞太戰略是有利的。但是，如果英國比中國獲得會員國資格，北京可能會發現大門緊閉。 據該報道稱，套句中國網友說的話，中英關係處於“自由落體”的局面。英國日前關閉了中國官媒“環球電視台”，中國昨夜也切斷了BBC。

英日關係則日益密切。兩國外交部長與國防部長在本月3日舉行“2 2會談”中，對中國在香港的政治鎮壓和新疆的人權問題表示“嚴重關切”，並且對北京允許海巡開火的新法規表達強烈關注。日本歡迎英國航母打擊群在今年年底訪問亞洲，並與英國達成協議，日本自衛隊將與英國航母打擊群舉行聯合演習。

據《日經亞洲評論》中澤克二指出，英日兩國之間的關係越來越像新的“准聯盟”，這是“日美同盟”的補充。更有甚者，英國也可能加入美國、日本、印度和澳大利亞之間的“四方安全對話”（the Quadrilateral Security Dialogue），共同對抗中國的海上擴張。

按照中澤克二指出，中國自然不可能坐以待斃。他們拉攏最早催生TPP概念的新西蘭，並趕在拜登上任前與歐盟簽屬協議。然而英國已經脫歐，並積極重返亞洲。再者，新西蘭的隔壁就有一個跟中國關係極度惡化的澳大利亞，可能抵銷中國藉由新西蘭化解局勢的盤算。中國想進CPTPP，並不樂觀。