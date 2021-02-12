東京奧運會殘奧會組委會主席森喜朗決定辭職

據相關人士11日透露，東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗（83歲）決定辭職。森喜朗圍繞體育團體起用理事一事作出蔑視女性的發言，在國內外引起強烈的反對與批評。

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在2月3日舉行的日本奧委會評議員會議上，有委員提出將女性理事比例提升至40%以上的建議。森喜朗則表示：“ 很多女性參加理事會的話，會很費時間。”他說，女性的競爭意識很強，一個人舉手發言，其他人都想發言，那麼所需的時間就要翻倍。他還建議說：要限制女性在會上的發言時間。

森喜朗此言一發，引起強烈的反對，由於反對的聲浪強烈，森喜朗4日就此道歉稱：“這是有悖奧運和殘奧精神的不當表述，我表示深刻反省。”

但是各方面反應依舊非常強烈，運動員和贊助商紛紛提出嚴厲的批評，奧運志願者也相繼表示辭退。社交網站（SNS）上要求其辭職的呼也日益高漲。國際奧委會（IOC）也在2月9日發表聲明指出森喜朗的發言“完全不妥”。

前首相森喜朗曾擔任日本體育協會（現日本Sports協會）及日本橄欖球協會會長，2014年1月奧組委成立後他就任主席。

原定由奧運選手村村長、原日本足球協會會長川淵三郎接任東京奧運會和殘奧會組織委員會主席，但是遭到川淵三郎的拒絕。

目前有誰來接替森喜朗，還沒有確定。