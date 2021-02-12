港府測試中國科興藥性高惟仍須要觀察

中國科興疫苗獲港府豁免於醫學期刊刊登數據的條件，特首林鄭月娥昨日（9日）稱不會“僵化”要求有全部資料才可認可有關疫苗，又指疫苗需要專家委員會認定及推薦批准方可使用。疫苗顧問專家委員會今日開會討論科興疫苗第1期至第3期數據，成員一致認同疫苗成效及安全程度可接受，但要求科興補充資料，包括兩劑疫苗接種間隔、及接種後產生的抗體及併發症。委員會亦跟隨特首林鄭月娥轉口風，疑降低審批標準，稱毋須科興於醫學期刊刊登第三期數據即可審批，認為市民可信任委員會成員的專業水準。

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委員會召集人劉澤星於會後表示，近兩日收到科興提供的數據，其中第1期及第2期臨床數據，顯示疫苗用於不同人群的效用及安全程度，委員會因此一致認同安全程度可接受。至於第3期數據，包括巴西、土耳其及印尼資料，顯示疫苗的成效及副作用等，成員一致認為疫苗效益及安全程度可接受，其中巴西數據亦顯示疫苗可減低感染風險。

劉指，委員會仍有兩項問題須由科興提供額外資料，包括兩劑疫苗相隔14日和28日接種的分別效果、及疫苗接種後產生抗體及相關併發症的數據。委員會會要求科興補充資料，最快14日後再開會，並向政府提供相關建議。

委員會成員許樹昌表示，科興所提供的數據顯示，相隔28日接種第二劑疫苗，受試者產生的抗體比相隔14日更高，因此才需要科興補充數據解釋有關現象，又稱相信科興第三期數據有相關資料，只是委員會暫時未收到。

根據專家委員會提出的時間表，科興疫苗可能也要3月才能運抵香港。據悉，目前政府計畫是哪種疫苗先到便先展開接種計畫，德國BioNtech疫苗預料於2月最後1周運抵香港，3月開始接種；若科興能於疫苗接種計畫開始前運抵香港，便會兩款疫苗一起接種。

稱市民可相信委員會專業

委員會曾多次提出審批疫苗的準則，當中包括有關數據須於醫學期刊刊登才予以審批，惟特首林鄭月娥昨日稱可豁免。委員會今日口風亦有改變，對於科興第三期數據未於醫學期刊刊出，劉澤星稱委員會成員有一定學術水準，並以科學方法審批，認為市民可以相信委員會的專業。他又指，相信世衞都會以相同方式審批疫苗，認為本港亦毋須等待世衞完成審批才跟進。

林鄭亦曾稱疫苗緊急使用一旦出現事故，委員會成員並無個人責任。對於委員會在科興數據未刊於醫學期刊的情況下，仍可能批出緊急使用許可，一旦出現嚴重事故責任誰屬，劉澤星稱委員會成員“用心去做”，又稱會負責任，但無說明如何負責、負什麼責任。

食物及衞生局局長陳肇始亦表示，科興數據基本上屬正面，惟專家希望能有更多數據，以及仍有問題想詢問，在科興補充資料後會最儘快向政府提供建議，局方亦會儘快作決定。