緬甸政變風雲 示威圍堵中國使館 北京否認助建“防火牆”

成百上千的緬甸反政變示威者在中國駐該國大使館前示威，要求北京停止支持軍方。中國政府並未明確對緬甸軍方的政變表達支持態度，但長期以來，中國都與緬甸軍方保持友好的關係。近日，中國在聯合國安理會上拒絕譴責軍方接管政權，這引發了很多緬甸民眾的不滿。中國被指控“派遣IT技術人員幫助緬甸軍方建立防火牆”。中國官方做出澄清。儘管中國否認了其向軍方提供“防火牆”等技術支持的傳言，但中國大使館外越來越多的抗議民眾表明，他們仍不信任中國。

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據BBC今天報道稱，緬甸反政變示威者圍堵中國使館，北京否認幫忙建“防火牆”。消息說，成百上千的緬甸反政變示威者周四（2月11日）在中國駐該國大使館前示威，要求北京停止支持軍方。

在社交媒體上，很多緬甸人還在分享流傳甚廣的傳言，指中國當局向緬甸提供了網絡防火牆技術，用於阻止民眾使用部分社交媒體。中國大使館周三（2月10日）否認了該說法，並要求民眾不要散布謠言。來自緬甸18所大學的學生會向中國國家主席習近平發出公開信，要求中國“尊重緬甸人民的意願”。

該消息說，位於緬甸最大城市仰光的中國大使館前，已連續多日爆發示威活動，周四的示威是人數最多的一次。人潮將使館道路封鎖，很多人手舉標語和昂山素季（Aung San Suu Kyi）所在政黨緬甸全國民主聯盟（NLD）的旗幟表達不滿。“支持緬甸，不支持獨裁者，”一張中英文的標語寫道。還有人製作漫畫，在畫中將緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）比作為中國領導人習近平的傀儡。

一名抗議者向緬甸媒體表示：“中國部長們的行為似乎是在支持軍事政變。”當地媒體《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）報道，民眾的怒火主要由社交媒體用戶不久前發布了一份文件觸發，該文件稱在緬甸關閉國際航班後，有來自中國雲南昆明的五架貨運飛機在周二抵達仰光國際機場。這份未經證實的文件在網上瘋傳，緬甸用戶認為這是中國“派遣IT技術人員幫助緬甸軍方建立防火牆”。

據報道，在政變後，緬甸軍政府正在計畫制定一部嚴厲的新法案，管制網絡。 該的法案將要求緬甸網絡服務商和電信運營商在政府指定的地點存儲用戶數據三年，當局可以隨時訪問個人社交媒體上的信息，並可進行攔截。這一法案在緬甸引發軒然大波，超過150個公民社會團體反對該法案，並表示將不會接受非人民授權的政府頒布的法令。

周三（2月10日）晚些時候，中國大使館在臉書（Facebook）上轉發了一份聲明，駁斥了緬甸社交媒體上有關中國航班運送技術人員的報道。這份落款是緬甸中國企業商會的聲明說，“所謂中緬之間的往返飛機，系正常貨運航班，運載海鮮等進出口貨物，網絡上有關消息純屬謠言。”

中國外交部發言人汪文斌周三（2月10日）也被問及中國向緬甸提供IT設備和人員的傳言，他表示沒有聽說過。汪文斌說，“此前在緬甸問題上也有關於中方的的不實消息和謠言，請大家不要輕信相關說法。”

上周，在反對政變的公民抗命運動在社交媒體上出現後，軍政府禁止了緬甸民眾經常使用的國際社交媒體，包括臉書、推特和Instagram。

該報道稱，自緬甸2月1日爆發軍事政變，緬甸國防軍拘留了即將開始第二任期的國務資政昂山素季、總統溫敏（Win Myint）和執政黨全民盟的領導人。 之後，中國也陷入輿論旋渦，讓兩國關係更加微妙。在過去幾十年間，中國和緬甸的軍方獨裁領導人建立了密切聯繫，再加上北京近年通過“一帶一路”在緬甸日益擴大影響力，一些觀察家認為，近期軍方將軍們的行動至少得到了北京的默許。

據美國媒體報道，美國共和黨參議員丹·沙利文（Dan Sullivan）上周在一個關於中國的論壇上說，“如果沒有北京的點頭示意，這很可能不會發生。”他認為，北京“顯然專註於輸出中國的威權模式”，並“對緬甸這樣的國家在民主願景方面的失敗感到很大安慰”。

北京從未公開對內比都的政變表示支持。不過，當西方國家強烈反對軍方政變時，中國則更加謹慎，僅強調希望各方都能保持局勢穩定。一些中國官方媒體將這次政變稱為“內閣改組”。在聯合國安理會隨後召開的會議上，中俄要求更多時間考慮這一問題，這使得安理會未能就譴責軍事政變達成共識。

據BBC報道稱，北京和莫斯科的態度使得很多緬甸人開始在社交媒體上呼籲反對兩國。在網上廣為流傳一篇文章寫道：“我們應該譴責俄羅斯和中國為非法軍政府提供支持和庇護。大聲而清晰！”一些由中國公司與緬甸軍方合作經營的銅礦也出現罷工潮。在緬甸中部實皆省的蒙育瓦（Monwya）地區，由軍方與一家北京國有公司合資的七星塘（Kyisintaung）銅礦的2000多名礦工加入罷工運動。

當地媒體報道稱，在2月8日，附近的另一家中緬合資企業萊比塘（Letpadaung）銅礦也因工人抗議停止了運營。據估計，萊比塘是東南亞最大的銅礦。

儘管中國否認了其向軍方提供“防火牆”等技術支持的傳言，但中國大使館外越來越多的抗議民眾表明，他們仍不信任中國。

.“中國對緬甸政變完全保持沉默，他們仍沒有譴責軍方的非法行為，”一名示威者對《伊洛瓦底》說。“我們想讓他們知道，我們完全拒絕政變，中國應該與我們站在一起，而不是與軍方站在一起。”

“如果中國政府是一個緬甸的好鄰居，它應該在世界舞台上明確表明其不承認扣押民選政府而上台的軍政府，與此同時，避免與軍政府有任何合作和交往，”公開信寫道。“我們想讓中國政府知道緬甸人民爭取民主的鬥爭是泰國、香港等世界人民民主運動的一支強大力量。”

據該報道引述緬甸當地非盈利組織政治犯援助協會（AAPP）的數據，自2月1日政變以來，共有220人被拘留，其中包括政府官員、活動人士、僧侶、作家和示威者等。到2月9日，被拘留者中只有20人被釋放。