記者無疆界指控中國監押涉揭露疫情罪7公民

“2019新冠病毒”幾個字反映在注射器針頭的一滴注射液上

根據無國界記者組織（RSF）發布的最新調查報告，疫情自去年初爆發以來，中國政府加強力道使新聞媒體和社群媒體噤聲，並逮捕至少10名報導或談論疫情危機的記者和評論家，至今仍有7人持續遭到監禁或下落不明。根據這份調查結果，這7人分別是張展、任志強、郭泉、蔡偉、陳玫、陳秋實及方斌。據記者無疆界稱，“讓大眾知曉這場前所未有的公衛危機不是罪！這些記者根本不該被逮捕。”

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據中央社報道，國際組織調查指：7人因揭露疫情被中國監禁。消息說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發至今已經超過1年，無國界記者組織今天表示，這一年來中國至少逮捕了10名揭露疫情的記者或評論者，目前仍有7人被拘禁或下落不明。根據這份調查結果，這7人分別是張展、任志強、郭泉、蔡偉、陳玫、陳秋實及方斌。

據記者無疆界報告指出，7人中僅有2人受審並判刑，分別是張展在去年12月28日被依“尋釁滋事罪”判4年有期徒刑；政治評論家任志強因指出中國政府因應疫情不力，去年9月22日被依“貪污罪”判處18年有期徒刑。其餘5人不是仍等待受審，就是音訊全無。

據無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂在這份報告中表示：“讓大眾知曉這場前所未有的公衛危機不是罪！這些記者根本不該被逮捕。”艾瑋昂呼籲中國政府立即釋放7人，並籲請國際媒體對“北京政府進一步施加壓力，讓所有在中國坐牢的記者能夠獲釋，終結審查制度”。

據記者無疆界調查，中國境內目前至少有119名新聞從業人員遭監禁，在去年RSF世界新聞自由指數報告的180個國家中，排名第177。